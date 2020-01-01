جراحة عاجلة لمهند عسيري بعد تجدد إصابته في الركبة

لم يعد هناك مفرًا من التدخل الجراحي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تجدد إصابة مهند عسيري بخشونة الركبة التي أبعدته عن الأهلي طويلًا، وقد بات مؤكدًا حاجته لعملية جراحية في أسرع وقت ممكن.

المهاجم السعودي كان قد أجرى فحوصات طبية بداية الموسم الجاري أكدت إصابته بخشونة في الركبتين وحاجته لعملية تأهيل طويلة، وقد غاب اللاعب عن الأهلي منذ انطلاق الموسم حتى مواجهة ضمك في الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في 19 ديسمبر الماضي.

الاتحاد يُعلن خضوع زياد الصحفي لعملية جراحية ناجحة في باريس

لعب عسيري عدة دقائق أمام ضمك ثم دقائق أخرى أمام الشباب ومن ثم تواجد بديلًا في مباراة الهلال قبل أن يخرج من قائمة الفريق في المباراة الأخيرة ضد أبها والتي حسمها الأهلي لصالحه 3-1.

وأوضحت الرياضية أن اللاعب صاحب الـ33 عامًا سيجري عددًا من الفحوصات الطبية في اليومين القادمين لتحديد موعد العملية الجراحية التي تقرر أن يخضع لها الأسبوع القادم.

ولم يُحدد بعد موعد عودة عسيري للعب مع الأهلي، إلا أن التوقعات تُرجح أن يكون في مارس القادم مما يعني غيابه عن المباريات الأولى لفريقه في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا حال نجح بالتأهل له.