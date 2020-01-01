الدعيع عن العويس: أشباه اللاعبين يتحدثون عن الزعيم

حارس الهلال السابق ينتقد حارس الراقي

انتقد محمد الدعيع؛ حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، بعد تصريح الأخير المثير، والذي اعتبره البعض استياءً من وضع الأزرق.

الزعيم كان قد تم استبعاده من دوري أبطال آسيا، من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على إثر إصابة 30 فردًا من بعثته ما بين لاعبين وأعضاء بالجهاز الفني والإداري والطبي بفيروس كورونا المستجد.

وعقب تأهل الراقي أمس السبت، إلى دور الثمانية بالبطولة القارية، أصدر تصريحًا مثيرًا قائلًا: "تأهلنا بمستوى سيء؟، في الأخير تأهلنا، هناك من استقل الطائرة وعاد إلى ناديه" (طالع التفاصيل)، ليفسرها البعض بالتلميح إلى الهلال.

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وكتب الدعيع، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هكذا يتم التطرق للزعيم ممثل الوطن الذي تعرض للاقصاء وهو متصدر مجموعته من اشباه اللاعبين !!".

بعثة الزعيم وصلت أمس السبت، من الدوحة، دون الأفراد المصابين بكورونا، الذين يبلغ عددهم 22 فردًا من المقرر أن يصلوا اليوم الأحد، عبر طائرة خاصة.

هكذا يتم التطرق للزعيم ممثل الوطن الذي تعرض للاقصاء وهو متصدر مجموعته من اشباه اللاعبين !! — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) September 27, 2020

يذكر أن الراقي وصل لدور الـ8 بعدما تغلب على شباب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، إذ انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق الجداوي في دور الـ8 باختاكور الأوزبكي، في 30 من سبتمبر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية "الدوحة".