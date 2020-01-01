بعدما أشعل تويتر، محمد العويس يُوضح قصده ويعتذر لجمهور الهلال

تصريح مثير للجدل من حارس مرمى الأهلي

نشر محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي السعودي تغريدة أكد خلالها أنه لم يقصد أي سخرية من الهلال بتصريحه الأخير، مقدمًا اعتذاره لمن فهم حديثه بشكل خاطئ.

العويس كان قد قال عقب تأهل فريقه لدور الـ8 من دوري أبطال آسيا، وحول مستوى فريقه المتواضع رغم الفوز على شباب الأهلي "نحن تأهلنا لربع النهائي وغيرنا استقل الطائرة وعاد إلى ناديه".

وقد رأى العديد من المتابعين وخاصة جمهور الهلال أن العويس كان يقصد حامل اللقب الذي أقصي من البطولة بقرار من الاتحاد الآسيوي، وأثار ذلك جدلًا واسعًا في تويتر ما بين المدافعين عن اللاعبين والمنتقدين له المطالبين باعتذار.

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العويس أوقف هذا الجدل بقوله عبر حسابه الرسمي عل تويتر "ألف مبروك جمهورنا، تستحقون الفرحة. بخصوص تصريحي والتأويلات المصاحبة، لم أقصد نادٍ محدد بل جميع الأندية التي خرجت من البطولة، لا تفسروا الحديث حسب الأهواء، وإن فهمت بغير مراد أعتذر".

الف مبروك أسودنا وجمهورنا الغالي

تستاهلون الفرحة وان شاء الله نواصل جهودنا لعيونكم وانتم تستاهلون

🇸🇦

بخصوص تصريحي والتأويلات المصاحبة

لم اقصد نادٍ بعينه

اقصد جميع الأندية التي اخرجت من البطولة

لا تفسروا الحديث حسب الأهواء

وإن فهمت بغير مرادها ــ اعتذر ــ

💚

مبروك لـ #الملكي — محمد العويس (@mohadalowais) September 26, 2020

محمد العويس يُشعل تويتر .. هل قصد السخرية من الهلال؟

أثار محمد العويس حارس مرمى الأهلي السعودي جدلًا واسعًا عبر السوشيال ميديا خاصة منصة تويتر، ذلك بعدما قال عقب تأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا أنهم تأهلوا رغم مستواهم غير الجيد وغيرهم استقل الطائرة وعاد إلى ناديه.

الفريق الجداوي نجح في تخطى منافسه "شباب الأهلي دبي" في دور الـ16 قبل قليل بعدما هزمه بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

العويس أدلى بتصريح مقتضب لقنوات الكأس القطرية أكد خلاله سعادته الكبيرة بالتأهل إلى دور الـ8، مضيفًا "وصلنا إلى الدور القادم، علينا أن نعمل على تصحيح الأخطاء والفوز في المباراة القادمة والمضي بعيدًا في البطولة".

ونصح العويس زملاءه اللاعبين بنسيان مباراة دور الـ16 والاستعداد جيدًا للمباراة القادمة، والتي ستُلعب يوم الأربعاء القادم أمام الفائز من الاستقلال الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

وردًا على سؤال حول تواضع أداء الأهلي رغم تأهله، أجاب العويس "وصلنا دور الـ8، نقول مبروك لأنفسنا. غيرنا استقل الطائرة وعاد إلى ناديه".

وشن الجمهور الهلالي وعددًا من الإعلاميين أبرزهم وليد الفراج هجومًا لاذعًا ضد حارس المرمى السعودي متهمينه بالسخرية من الهلال الذي استبعده الاتحاد الآسيوي من دوري أبطال آسيا.

وقال الفراج موجهًا رسالة للعويس "افرح بتأهل فريقك وهذا حقك، لكن ألا تستطيع الفرح دون هذا التصريح؟ شقيقكم الهلال خرج بظروف معروفة، شيء منها تنظيمي وشيء منها صحي، هل تعتقد أن حامل لقب البطولة وممثل بلادنا الكبير يستحق منك هذا التعليق؟. أنصحك بالاعتذار لأجله".

كابتن محمد العويس @mohadalowais .. افرح بتأهل فريقك وهذا حقك لكن الا تستطيع الفرح دون هذا التصريح ؟

شقيقكم الهلال خرج بظروف معروفة شيء منها تنظيمي وشيء منها صحي ، هل تعتقد ان حامل لقب البطولة وممثل بلادنا الكبير يستحق منك هذا التعليق .

اعرف انك زلقت بالتصريح .

نصيحتي اعتذر لاجلك pic.twitter.com/x01bg23DXh — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) September 26, 2020

الاتحاد القاري كان قد اتخذ قرارًا صادمًا باستبعاد حامل اللقب من دوري الأبطال وإلغاء جميع نتائجه في دور المجموعات، ذلك بعد إلغاء مباراته أمام شباب الأهلي دبي لعدم تقديمه قائمة توافق النصاب القانوني، حيث منعته الإصابات بفيروس كورونا والتي تجاوزت الـ30 مصابًا (لاعبين وعناصر أجهزة فنية وإدارية وطبية) من دخول اللقاء بأكثر من 11 لاعبًا بينهم ثلاثة حراس مرمى.