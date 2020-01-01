دجانيني يُعزز صفوف الأهلي قبل مواجهة النصر

اللاعب عاد إلى حدة

عاد دجانيني تفاريس مهاجم الأهلي السعودي إلى جدة قادمًا بلاده الرأس الأخضر بعدما غادر إلى هناك قبل يومين بإذن خاص من إدارة ناديه، وذلك للاطمئنان على صحة والدته التي تعرضت لوعكة مفاجئة قبل عدة أيام.

وتواجد اللاعب على مقاعد البدلاء خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الفتح في الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والتي خسرها بهدف دون رد، وقد دفع به المدرب المؤقت مازن بهكلي عند الدقيقة الـ72 من اللقاء.

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وأوضحت المصادر الصحفية أن اللاعب تلقى خبر مرض والدته قبل المباراة وهو ما أثر عليه نفسيًا بصورة سلبية، وقد اضطر هذا الأمر المدرب السعودي لوضعه على مقاعد البدلاء وعدم البدء به أمام الفتح.

اللاعب صاحب الـ8 أهداف خلال 19 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم عاد إلى السعودية وانتظم في مران الأهلي اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة النصر في كلاسيكو الكرة السعودية مساء الخميس القادم.

ويسعى الأهلي للفوز بمباراة الجولة الـ20 من الدوري السعودي رغم صعوبتها لقوة المنافس ورغبته الجامحة في الفوز ولكونه يلعب خارج ملعبه، وذلك بهدف تعويض خسارتيه الأخيرتين في البطولة أمام الوحدة والفتح.

مواجهة الفتح كانت الأولى للمدرب الجديد مازل بهكلي في تدريب الأهلي خلفًا للمقال كريستيان جروس، وقد قاد المدرب السعودي مباراة الفريق ضد الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا وانتهت لصالحه 2-1 وسيسعى لتحقيق انتصاره الأول محليًا حين يحل ضيفًا على النصر.

ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن الوحدة في المركز الرابع وبفارق 8 نقاط عن النصر في الوصافة و11 نقطة عن الهلال في الصدارة.