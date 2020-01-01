الأهلي السعودي يوضح موقفه من أزمة عبد الله السعيد

المدير التنفيذي للأهلي السعودي يتحدث عن أزمة عبد الله السعيد والأهلي المصري.

كشف محمد الحارثي، المدير التنفيذي لنادي الأهلي السعودي، عن موقف ناديه من أزمة لاعبه السابق عبد الله السعيد مع الأهلي المصري، بعدما فسخ اللاعب عقده وانتقل إلى بيراميدز المصري.

الأهلي المصري أعلن عن تقدمه بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد، لاتحاد الكرة المصري، بسبب فسخ العقد الثلاثي بينهما وبين الأهلي السعودي، دون الحصول على الشرط الجزائي الذي يبلغ 2 مليون دولار.

الحارثي قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت" المصرية: "تم فسخ العقد بين عبد الله السعيد والأهلي السعودي بالتراضي، ولم يتم بيعه إلى بيراميدز، بل كان انتقال، والقضية بين اللاعب والأهلي المصري".

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المدير التنفيذي لأهلي جدة تابع: "الأهلي السعودي غير معني بهذه القضية، والشكوى المقدمة لم تكن في فترة تواجدي، ولكنني حرصت على الاطلاع على بعض التفاصيل لمعرفة موقفنا".

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وتحدث الحارثي عن إنهاء تعاقد ناديه مع السويسري كريستيان جروس، حيث قال: "المدرب تولى تدريب الفريق 3 مرات، والمرة الأخيرة كنت غير موافق على عودته، لأن الوضع لم يكن متهيئًا لنجاحه مع الفريق".

واختتم محمد الحارثي تصريحاته قائلًا: "جروس كان يحتاج وقتًا طويلًا لإعادة ترتيب أوراق الأهلي، وكنت أتوقع أنه لن ينجح مع الفريق، وتمنيت البحث عن مدير فني جديد، وأتمنى له التوفيق، وأيضًا للمدرب الحالي الصربي فلادان ميلويفيتش".

جروس كان يتولى مهمة تدريب فريق الأهلي، قبل قرار إدارة النادي بإقالته، بسبب سوء النتائج، ليتم التعاقد مع المدرب الصربي ميلويفيتش، ليقود الفريق خلفًا له.