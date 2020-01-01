بالمستندات – نص قرار "فيفا" بشأن قضية الأهلي وعبد الله السعيد

فيفا يلزم الأهلي بدفع 20 ألف فرانك سويسري.

لم تنتهِ أزمة النادي الأهلي ولاعبه السابق عبد الله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز الحالي بعد، حيث أعلنت القلعة الحمراء عن تقدمها بشكوى جديدة لاتحاد الكرة المصري، للمطالبة بحقها في فسخ تعاقد اللاعب مع الأهلي السعودي، دون دفع الشرط الجزائي للفريق الأحمر.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رد على شكوى الأهلي الأولى ضد عبد الله السعيد، مؤكدًا على أنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي بعد رحيل عبد الله السعيد عن الأهلي السعودي.

ونشر موقع يلا كورة المصري، نسخة من الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن قضية الأهلي وعبد الله السعيد، بتاريخ 17 أبريل الحالي، برفض شكوى الأهلي المصري، مع إلزامه دفع مبلغ 16 ألف فرانك سويسري.

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خطاب الاتحاد الدولي جاء نصه كالآتي:

"تم رفض شكوى المدعي الأهلي، وتحمل الأهلي مبلغ 20 ألف فرنك سويسري قيمة التكاليف النهائية للإجراءات، وبعدما قام المدعي بدفع مبلغ 5000 فرانك سويسري كتكاليف مسبقة، يجب عليه دفع 15.000 فرنك سويسري إلى الحساب المصرفي للفيفا".

الاتحاد الدولي منح الأهلي الحق في طلب حيثيات الحكم خلال 10 أيام من تاريخ استلام الإخطار بنتائج القرار، وإذا لم يحدث ذلك خلال الموعد النهائي المحدد، سيفقد الأطراف حقوقهم في تقديم استئناف، ويصبح القرار نهائيًا وملزمًا.

وجاء في ختام الخطاب " سيتم إخطار أسباب القرار فقط للطرف الذي يطلب الحيثيات بعد دفع التكاليف الإجرائية ذات الصلة، وإذا لم يتم دفع التكاليف الإجرائية في غضون 20 يومًا من تاريخ الإخطار بالنتائج، فيعتبر طلب الأسباب لاغيا ويصبح القرار نهائيًا وملزمًا".

جاء ذلك بعدما فسخ عبد الله السعيد عقده مع الأهلي السعودي، لينضم إلى صفوف بيراميدز، دون حصول القلعة الحمراء على قيمة الشرط الجزائي الذي يصل إلى 2 مليون دولار، بناء على العقد المبرم بين الأطراف الثلاثة.