الأهلي السعودي يكشف حقيقة المفاوضات مع كارتيرون

صحيفة "الوطن" السعودية قالت أمس بحسب مصادرها أن الأهلي فاوض المدرب الفرنسي

كشف نادي أهلي جدة السعودي حقيقة الأنباء التي تم تداولها بشأن وجود مفاوضات مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك الحالي.

فيصل زيد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي قال في تصريحات تلفزيونية : "في الفترة الأخيرة، كان هناك بالفعل مفاوضات مع عدة مدربين، ولكن ما يشاع بشأن التفكير في كارتيرون غير صحيح".

صحيفة "الوطن" السعودية قالت أمس بحسب مصادرها أن الأهلي فاوض المدرب الفرنسي ولكنه قدم له الاعتذار عقب التوصل إلى اتفاق مع المدرب الصربي فالدان ميلوفيتش.

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فيصل أضاف في تصريحاته التلفزيونية : "كان لدينا عدة أسماء مطروحة، لم يكن من بينها باتريس كارتيرون، وهو ليس ضمن خططنا".

وبالتحول للحديث عن رغبة إدارة النادي في التعاقد مع المهاجم الشاب مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، قال "لم نفكر في مصطفى محمد أو أي لاعب مصري آخر".

في الإطار نفسه، تشير التقارير إلى أن اتفاق إدارة الأهلي مع المدير الفني الصربي ميلوفيتش قد أصبح قريبًا بعد النجاح في الوصول إلى نقطة تلاقي بين الطرفين.