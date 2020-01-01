السومة "كابوس" الرائد الأهلاوي، ومتى يتوقف الأهلي عن استقبال الأهداف مع جروس؟

أرقام مباراة الرائد والأهلي في الدوري السعودي

يختتم الأهلي مشواره في مرحلة الذهاب من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي. بحلوله ضيفًا على الرائد مساء غدٍ الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في القصيم.

ويتصارع الفريقان على إنهاء الدور الأول من الدوري السعودي في المركز الثالث، إذ يتشاركانه حاليًا برصيد 26 نقطة لكل منهما و بفارق 5 نقاط عن الهلال في الصدارة، وهو ما يجعلنا نتوقع لقاءً ممتعًا ومثيرًا بين الطرفين.

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التقى فريقا الرائد والأهلي 22 مرة في دوري المحترفين السعودي، فاز الرائد 3 مرات فقط مقابل 16 مرة للأهلي وهناك 3 حالات تعادل بينهما.

الرائد هو الفريق الذي زاره الأهلي أكبر عدد من المرات دون التعرض إلى أي خسارة في دوري المحترفين السعودي، إذ حل ضيفًا عليه في 11 مباراة فاز في 9 وتعادل في الاثنتين المتبقيتين.

سجل الأهلي أهدافًا في ضيافة الرائد أكثر من التي سجلها في ضيافة أي فريق آخر في دوري المحترفين السعودي، بواقع 30 هدفًا.

خسر الأهلي في جميع المباريات الثلاث التي لعبها خارج أرضه تحت قيادة كريستيان جروس هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، هذا رغم أن سجل المدرب السويسري خارج ملعبه في فترتيه السابقتين في تدريب الفريق كان رائعًا، إذ لم يتعرض للخسارة سوى مرتين فقط بعيدًا عن ملعبه.

لم يحافظ الأهلي على نظافة شباكه في المباريات الـ7 التي لعبها في الدوري السعودي تحت قيادة كريستيان جروس هذا الموسم، كان قد حافظ عليها 3 مرات في أول 7 مباريات هذا الموسم في المنافسة قبل وصوله.

فاز الرائد في 5 مباريات متتالية في دوري المحترفين السعودي، أطول سلسلة حالية بين الفرق وأطول سلسلة انتصارات له في تاريخ مشاركاته في المنافسة، إذ كانت سلسلته القياسية سابقًا 3 انتصارات متتالية فقط، آخرها في ديسمبر 2018.

حصد الرائد 26 نقطة هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي، من 8 انتصارات وتعادلين و4 خسائر، والغريب أنها نفس النتائج التي حققها الأهلي بعد 14 جولة من البطولة.

يطمح الرائد إلى المحافظة على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية في دوري المحترفين السعودي لأول مرة منذ يناير 2014.

حصدت أهداف جلال الداودي الخمسة 8 نقاط للرائد هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي، أكثر من أي لاعب آخر لفريقه هذا الموسم في المنافسة، وكانت 4 من أهدافه الخمسة هذا الموسم عن طريق ركلات حرة مباشرة، أكثر من أي لاعب آخر.

عمر السومة صاحب 3 أهداف من الأربعة الأخيرة للأهلي في الدوري السعودي هذا الموسم هو كابوس الرائد خلال موجهاته مع الفريق الجداوي، إذ سجل في مرماه 15 هدفًا وهو ضحيته المفضلة في البطولة.