أخبار الأهلي اليوم | حسين بن عيادة يُلمح لارتدائه قميص الراقي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 29 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 29 مايو 2020 ...

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حسين بن عيادة: تلقيت عرضًا من الأهلي وقد أنضم له الموسم القادم

قال الجزائري حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة أنه تلقى عرضًا من الأهلي السعودي للعب له الموسم القادم، مشيرًا إلى إمكانية انضمامه للفريق خاصة في ظل رغبته الاحتراف خارج الجزائر ليحظى بفرصة أكبر لارتداء قميص المنتخب الوطني.

الظهير الأيمن الجزائري صاحب الأداء الملفت في الموسمين الأخيرين ارتبط مؤخرًا بمفاوضات جمعته مع الأهلي والزمالك من مصر.

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