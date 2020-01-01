3 سيناريوهات لإعداد الأهلي لاستئناف الدوري السعودي

الفريق السعودي رسم خطة العودة للنشاط

أوضحت مصادر خاصة لصحيفة الرياضية السعودية أن إدارة النادي الأهلي السعودي وضعت 3 سيناريوهات لإعداد الفريق استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي والكروي والمتوقف حاليًا بسبب إجراءات التصدي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) الذي يجتاح العالم.

دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي توقف في مارس الماضي وقبل 8 جولات من نهايته، ويتصدر الهلال جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن النصر فيما يتواجد الأهلي رابعًا برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن الوحدة في الثالث.

وتتحدث التقارير الصحفية عن تحديد الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين الـ20 من أغسطس القادم موعدًا لاستئناف الدوري السعودي حال تم إقرار ذلك من الحكومة السعودية.

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الرياضية أفادت أن السيناريو الأول لإعداد اللاعبين لاستئناف الدوري السعودي يتضمن إقامة معسكر مغلق في مدينة الطائف بوجود المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش مع كامل معاونيه وبحضور جميع اللاعبين المحليين والأجانب، وذلك هو السيناريو الأفضل بالطبع.

السيناريوهان الآخران يتضمنان إقامة معسكر للاعبين المحليين فقط في مقر النادي في مدينة جدة أو في الطائف دون تواجد المدرب ميلويفيتش واللاعبين الأجانب نظرًا لعدم قدرتهم العودة إلى السعودية بسبب تعليق الطيران نظرًا لأزمة فيروس كورونا.

وستبدأ المجموعة المحلية التدرب بقيادة أحد المدربين المحليين من العاملين في الفئات السنية بالنادي حتى ينضم لها بقية اللاعبين والمدرب الصربي، ولم تُحدد هوية المدرب الذي ستوكل له مهمة قيادة التدريبات.