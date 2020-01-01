تحقيق خاص | لماذا خرج الأهلي بموسم دون المستوى؟ إجماع على الأسباب ومنصور بن مشعل الأساس

الراقي في الدوري المحلي لم يظهر بالصورة المطلوبة وظهر ذلك جليًا منذ بداية الموسم

في كل مرة يصل الأهلي السعودي إلى قمة مستوياته وعنفوانه، تأتي الصراعات وسرعان ما تنهك جسده، لتجعله يعيش في دوامة مشاكل لا يستطيع الخروج منها بسهولة.

الراقي تعاقب عليه هذا الموسم إدارتين وأربعة مدربين، جعلت من موسمه الحالي مليء بالمطبات والعقبات، لكنه في الأخير نجح بشق الأنفس في الحفاظ على مقعده الآسيوي واختتم الموسم محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة.

مشكلات وأزمات شكلت موسم الفريق الجداوي، سواء من مسؤولين أو إداريين أو أعضاء شرف أو حتى لاعبين، وزاد من حجم المشكلات قدوم جائحة كورونا، لكن في الأخير مر الموسم بحلوه ومره، وإن خرج الفريق مبكرًا من المنافسة على اللقب، فقط حافظ على مقعده في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

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النسخة العربية من موقع "جول GOAL" تواصلت مع العديد من النقاد واللاعبين السابقين، لمعرفة أهم أسباب عدم ظهور الأهلي بالشكل المطلوب في هذا الموسم..

جميع من تواصلنا معهم وضعوا أيديهم على واحدة من أهم أزمات الموسم ألا وهي الخلافات بين رئيس النادي السابق أحمد الصائغ، والمشرف العام على الكرة السابق منصور بن مشعل، والتي أخذت كثيرًا من تركيز فريق الكرة.

الثنائي تفرغ لمهاجمة كل منهما للآخر، وإلقاء اللوم عليه، فتراجع الفريق، ولم تهدأ الأمور حتى أطاح الأمير بالصائغ بقرار من الجمعية العمومية.

البداية مع الإعلامي خالد البدر، الذي قال: "هناك حالة من عدم الاستقرار في الأهلي منذ بداية الموسم، على رأسها الخلافات الإدارية بين الرئيس والمشرف على الكرة، وهذا خلق جو سلبي عام بالفريق، فظهر موسم الراقي بصورة سيئة رغم إمكانيات لاعبيه العالية".

ويزيدنا الإعلامي أحمد الداموك في هذه النقطة: "هذه الخلافات تسببت في انقسام الصف الداخلي بالنادي، فأصبح هناك مؤيدين للصائغ وآخرين مؤيدين لابن مشعل".

أما الإعلامي عبد العزيز العتيبي، فلخص الأمر في جملة واحدة: "سياسة المشرف العام على الكرة منصور بن مشعل هي السبب".

لم تكن المشكلة على مستوى الإدارة فقط، فقد وصلت إلى الاستقرار الفني للفريق، فقد بدأ الراقي الموسم وعلى رأسه المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، ثم المدرب الوطني صالح المحمدي، فالسويسري كريستيان جروس، وأخيرًا المدرب الحالي الصربي فلادان ميلويفيتش، 4 مدربين في موسم واحد وتغييرات على فترات متقاربة، واحدة من أهم عوامل فشل أي فريق، ولولا تماسك الراقي لخرج من المربع الذهبي.

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لاعب الأهلي السابق عبد الله سليمان، حمّل برانكو مسؤولية كبيرة لخروج الفريق المبكر من المنافسة على اللقب: "أبرز مشكلات الفريق في الموسم المنقضي كانت في وجود برانكو، هو بدأ بداية سيئة، جعلته يخسر البطولة الآسيوية، التي كانت مطمعًا لمنصور بن مشعل، وأدخلت الفريق في مرحلة لم يستطع الخروج منها إلى الآن".

الأمر ليس تغيير المدربين الكثير بل اختلاف المدارس كذلك، جعل تأقلم اللاعبين سريعًا مع المدرب الجديد لم يحدث..

الإعلامي الداموك: "المدربون الذين تعاقبوا على الأهلي لكل منهم نهج مختلف عن سابقه، لذلك وجد اللاعبون صعوبة في استيعاب نهج المدرب الجديد في وقت وجيز".

جانب آخر عاب المتحدثون إلينا على مجلس الأهلي فيها ألا وهي عدم تلبية احتياجات الفريق بالشكل المناسب من الصفقات، سواء في الصيف أو الشتاء.

الناقد الرياضي فهد الزهراني تحدث عن هذه النقطة: "استقطابات اللاعبين في بداية الموسم سواء المحليين أو الأجانب لم تكن عند مستوى الطموحات ولم تحدث الفارق مع الفريق، وزاد عليها تعدد الإصابات وعدم وجود البديل المناسب، مما أدى إلى التفريط في النقاط أمام الفرق المتوسطة والصغيرة".

وأضاف: "هذه الأزمة سببها سوء إدارة النواحي المالية، لذلك خُلقت أجواء غير صحية، وضعت إدارة النادي في حرج مع اللاعبين المحليين والأجانب، إثر تأجر سداد المستحقات، وبالتالي انعكس الأمر على أداء اللاعبين".

الجميع اتفق على النقاط نفسها، والتي كانت السبب في ظهور الراقي بصورة دون المستوى، وفي الختام رصد الإعلامي عبد العزيز العتيبي عدد من سلبيات إدارة النادي، والتي أظهرت الفريق بهذه الصورة..

1- التحضير في بداية الموسم للبطولة الآسيوية أكثر من مسألة التحضير للموسم ككل.

2- عدم وجود الحافز لتحقيق البطولات لدى بعض اللاعبين، وخاصةً من ساهموا في تحقيق ثلاثية 2016.

3- عدم وجود طبيب للنادي في الثلث الأخير من الدوري.

4- رحيل بعض نجوم الفريق بعد أزمة فيروس كورونا.

5- سوء إعداد اللاعبين لياقيًا من بداية الموسم.

6- عدم وجود منهجية واضحة لإدارة الكرة.

7- عدم وجود سياسة إعلامية واضحة تساهم في بقاء المشاكل الداخلية داخل أسوار النادي.

موسم وأُغلقت صفحته، الآن الراقي يخوض التحدي في دوري أبطال آسيا، بالأمس وصل إلى دور الـ16 كأول فريق يضع قدمه في هذا الدور، فهل سيفعلها الصربي فلادان ميلويفيتش أم أن الفريق سيظل يترنح كثيرًا؟