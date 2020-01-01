بعد رفضه الأخير، الأهلي يُقدم عرضًا جديدًا لعبد الفتاح عسيري

الجناح السعودي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن عبد الفتاح عسيري رفض العرض الأخير من إدارة ناديه الأهلي السعودي لتجديد عقده الذي سينتهي في يناير 2021.

الصحيفة أوضحت أن الفريق الجداوي قدم قبل عدة أيام عرضًا لجناحه السعودي بتجديد العقد لمدة ثلاثة مواسم مقابل 9 ملايين ريال سعودي، لكن عسيري رفضه.

وأضافت الرياضية أن الإدارة الأهلاوية تتجه إلى تقديم عرض جديد محسن ماليًا، حيث يتضمن منحه 12 مليون ريال سعودي مقابل توقيعه على عقد لمدة ثلاثة مواسم، ويرى النادي أن ذلك المقابل مناسب جدًا للاعب خاصة في ظل الأوضاع المالية الجديدة لكرة القدم بعد جائحة كورونا.

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وحسب الرياضية، فإن عسيري لا يرغب بمناقشة العروض المقدمة له من الأهلي لتجديد عقده حاليًا، بل يُفضل الانتظار حتى دخوله الفترة الحرة في عقده بعد شهر ونصف تقريبًا، إذ يمتلك عرضًا قويًا من أحد أندية العاصمة ويرغب باستخدامه في المفاوضات مع ناديه.

الإعلام السعودي يتحدث عن مفاوضات متقدمة بين اللاعب صاحب الـ26 عامًا و الهلال ، لكن سعود كريري مدير الكرة بالنادي العاصمي نفى ذلك تمامًا ورفض الزج باسمه أو ناديه في هذا الملف.