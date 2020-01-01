سعود كريري: الهلال لا يُفاوض عبد الفتاح عسيري

الجناح السعودي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا

نفى سعود كريري مدير فريق كرة القدم بنادي الهلال السعودي وجود مفاوضات مع عبد الفتاح عسيري نجم الأهلي السعودي، مشددًا على رفضه الزج باسم الزعيم في هذا الملف.

عبد الفتاح عسيري أثار جدلًا واسعًا خلال الأسبوع الأخير في السعودية، ذلك بعدما تحدثت عديد التقارير الصحفية عن رفضه العروض المتتالية المقدمة من ناديه لتجديد عقده الذي سينتهي في يناير القادم، وذهبت عدة مصادر للتأكيد على وجود مفاوضات متقدمة جدًا بينه وبين الهلال للانضمام له الموسم القادم وعقب نهاية عقده مع الأهلي.

كريري رفض تلك التقارير تمامًا، بقوله لصحيفة اليوم السعودية "ليس لي صلة من قريب أو بعيد بما يتردد عن مفاوضات عبد الفتاح عسيري، أنا بعيد كل البعد عن هذا الموضوع وأرفض ان يزج باسمي في مثل تلك الأنباء".

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أضاف "الهلال لا يمكن أن يُفاوض أي لاعب مرتبط مع ناديه، ولو هناك أي مفاوضات مع أي لاعب سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر المركز الاعلامي بالنادي، وليس لي ولا للهلال أي علاقة بهذا الملف".

وكان القانوني أحمد الأمير قد حذر كل الأندية السعودية من الدخول في مفاوضات مع صاحب الـ26 عامًا حاليًا، إذ مازال مرتبط بعقد مع الأهلي ولم يدخل بعد الفترة الحرة في تعاقده معه، مشيرًا إلى أن عسيري سيدخل تلك الفترة التي يُسمح له بها بالتفاوض والتوقيع لأي نادٍ جديد مجانًا ودون علم ناديه بنهاية يوليو القادم.