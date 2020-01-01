أخبار الأهلي اليوم | أوسو في وضع الانتظار، وصفقة الـ50 مليون دولار

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 21 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 21 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تحسن واضح للأهلي والشباب عن الموسم الماضي

يخوض الأهلي والشباب مباراة قمة في جدة ضمن الأسبوع الخامس من الدوري السعودي، والملاحظ تحسن أرقام الفريقين بشكل ممتاز عن الموسم الماضي.

الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط فيما الشباب ثانيًا بـ10 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن الهلال في الصدارة، وكان الفريقان يمتلكان 7 نقاط قبل الجولة الخامسة من الموسم الماضي.

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الشباب أحرز خلال 4 جولات من الموسم الماضي 3 أهداف فقط لكنه استطاع تسجيل ثمانية، فيما الأهلي يحتفظ بنفس السجل، إذ سجل 6 أهداف في الموسمين.

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أوسو يصل جدة وينتظر نتيجة المسحة الطبية

وصل الغاني صامويل أوسو جناح الأهلي مدينة جدة السعودية يوم أمس الجمعة، وقد خضع لمسحة طبية صباح اليوم وستحدد على ضوء نتيجتها موعد انخراطه في التدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا لمواجهة الشباب يوم الإثنين القادم.

اللاعب طمأن الجهاز الفني على حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده غانا، إذ أكد جاهزيته للمشاركة في التدريبات والمباريات فور الاطمئنان على عدم إصابته بفيروس كورونا الجديد.

أندريه أيو على رادار الأهلي

أفادت مصادر صحفية غانية أن النادي الأهلي يستهدف التعاقد مع أندريه أيو لاعب سوانسي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم.

وزعم موقع غانا سوكرنت أن الأهلي تواصل مع المهاجم المخضرم وعرض عليه الحصول على 200 ألف دولار أسبوعيًا حال إتمام التعاقد، مشيرًا إلى أن الصفقة ستكلف النادي السعودي 50 مليون دولار أمريكي.

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