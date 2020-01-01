الأهلي يحسم موقف السومة من مواجهة الشباب

المهاجم السوري كان قد تعرض لإصابة في بداية التوقف الدولي

حسم الجهاز الطبي في النادي الأهلي السعودي موقف مهاجم الفريق "عمر السومة" من مواجهة الشباب يوم الإثنين القادم ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

اللاعب السوري كان قد تعرض لإصابة في غضروف الركبة خلال مواجهة العين الأخيرة، وقد غاب عن تجمع منتخب بلاده خلال التوقف الدولي وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في جدة.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الجهاز الطبي للأهلي أكد للمدرب فلادان ميلويفيتش تعافي اللاعب وجاهزيته التامة للبدء أساسيًا أمام الشباب، ذلك بعدما تجاوز كافة الاختبارات الطبية التي خضع لها خلال اليومين الأخيرين.

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يُشار إلى أن السومة كان قد سجل الهاتريك الثامن له في الدوري السعودي أمام العين، ويفصله هدف وحيد عن معادلة رقم ناصر الشمراني التاريخي الخاص بعدد الأهداف في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يمتلك حاليًا 125 هدفًا.