أخبار الأهلي اليوم | ميلويفيتش يُحدد مصير أوسو، وإلغاء مران الأمس

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 8 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 8 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ميلويفيتش يتخذ قراره بشأن صامويل أوسو

أفادت مصادر صحفية أن فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي طلب من إدارة النادي العمل على استمرار الغاني صامويل أوسو حتى نهاية الموسم الجاري، سواء بتمديد إعارته أو ضمه نهائيًا من الفيحاء.

الأهلي كان قد استعار أوسو لمدة 3 أشهر، وقد ظهر اللاعب بمستوى ممتاز، إذ لعب 5 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدف، وهو ما شجع المدرب الصربي على تفضيل استمراره بدلًا من قيد إلفيس ساريتش الذي حُذف اسمه من القائمة لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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وأشارت المصادر الصحفية إلى أن المفاوضات تسير جيدًا بين وكيل أوسو والأهلي.

الأهلي يستبعد رحيل المدرب ميلويفيتش ويكشف قيمة الشرط الجزائي في عقده

نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مصدر مسؤول في الأهلي نفيه وجود أي نية لدى النادي فسخ عقد مدربه فلادان ميلويفيتش رغم تراجع النتائج مؤخرًا والحديث عن وجود عرض له لتدريب المنتخب الصربي.

إذ قال "عقد فلادان تبقى منه إلى نهاية الموسم الحالي بعد أن تم التعاقد معه لمدة موسم ونصف الموسم، ولا توجد أي نية لفك الارتباط معه، كما أنه لم يتحدث مع مسؤولي النادي عن رغبته في فسخ العقد القائم بين الطرفين".

وأضاف حول الشرط الجزائي "العقد فيه شرط جزائي يتضمن راتب شهرين على الطرفين بقيمة 200 ألف دولار، أي إذا فسخ النادي عقد المدرب يسلمه راتب شهرين، وحال العكس صحيح فإن المدرب سيكون مطالبا بدفع راتب شهرين للنادي في حال طالب بالتسوية وفض العقد بالتراضي".

الأهلي يلغي التدريب ويُخضع الجميع لمسحة طبية

ألغت إدارة النادي الأهلي تدريب الفريق المعتاد يوم أمس وأخضعت جميع اللاعبين وعناصر الأجهزة المختلفة والموظفين لفحص المسحة الطبية الخاص بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ومن المتوقع ظهور النتائج اليوم الثلاثاء.

يُشار إلى أن الفحوصات أكدت يوم أمس إصابة عمر السومة بفيروس كورونا وغيابه عن مواجهة النصر يوم السبت القادم في الدوري السعودي.

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