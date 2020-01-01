أخبار الأهلي اليوم | التشكيل الأساسي أمام ضمك، وعودة ساريتش

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 5 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 5 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فتوحي يقود الأهلي أمام ضمك

يقص الأهلي بعد قليل شريط افتتاح الجولة السابعة من الدوري السعودي بمواجهة ضمك خارج ملعبه.

ويدخل الفريق اللقاء بتشكيل مكون من: محمد العويس، عبد الله حسون، عبد الباسط هندي، معتز هوساوي، لوكاس ليما، فيجسا، نوح الموسى، صامويل أوسو، إدريس فتوحي، ألكساندرو ميتريتسا، عمر السومة.

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ميلويفيتش يُطالب لاعبيه باحترام ضمك

أكد فلادان ميلويفيتش المدير الفني للنادي الأهلي على اللاعبين ضرورة عدم التراخي أمام ضمك في سابع جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

المدرب الصربي عقد اجتماعًا مع اللاعبين قبل بدء المران الجماعي وتحدث إليهم قائلًا كما نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية "بعيدًا عن النتائج التي حققها ضمك في الجولات الماضية، علينا احترام الخصم أولُا وأخيرُا".

أضاف "ينبغي علينا اللعب بشكل قوي منذ الدقائق الأولى وتطبيق كل ما هو مطلوب داخل الميدان، ونحتاج للفوز والنقاط الثلاثة وندرك تمامًا أن هذا الأمر ليس بالسهل ويتطلب من الجميع بذل قصارى الجهد".

الأهلي وضمك ... المواجهات المباشرة

يلعب الأهلي وضمك مواجهتهما الثالثة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين اليوم السبت، إذ سبق أن لعبا مباراتين.

واستطاع كل فريق الفوز في مباراة من المباراتين، إذ تفوق الأهلي في ذهاب الدوري الموسم الماضي 5-1 وفاز ضمك في لقاء الإياب 2-1.

الفريقان لعبا مباراة أخرى في كأس الملك انتهت لصالح الأهلي 2-1.

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