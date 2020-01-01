الأهلي يُعيد ساريتش، ويُفاضل بين أجنبيين للعب دور "الضحية"

لاعب الوسط البوسني اقترب من الشفاء التام

قررت إدارة النادي الأهلي السعودي إعادة لاعب الوسط البوسني إلفيس ساريتش إلى قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما اقترب من تعافيه التام من الإصابة.

الفريق الجداوي لم يُسجل ساريتش ضمن قائمته للموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وقد كان ينوي التخلي عنه نهائيًا إلا أن اللاعب أقنعهم بقدرته على العودة في يناير القادم، كما لعبت قيمة الشرط الجزائي المرتفعة جدًا في عقده (7 ملايين يورو) دورًا في ذلك.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن ساريتش سلم الأهلي تقريرًا طبيًا خلال الأيام الأخير يؤكد تعافيه بنسبة تفوق الـ70% وأنه سيكون جاهزًا للانخراط في التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات بحلول يناير القادم.

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الجهازان الإداري والفني بقيادة فلادان ميلويفيتش قررا إعادة اللاعب بالفعل، ويُفاضلان حاليًا بين الأجنبي الذي سيخرج من القائمة لإفساح المجال لقيد ساريتش.

الرياضية أوضحت أن المدرب الصربي يدرس الاستغناء عن صانع الألعاب ماركو مارين، والذي تُحاول الإدارة حاليًا تسويقه بالبيع أو الإعارة، فيما الخيار الثاني هو عدم تمديد إعارة صامويل أوسو من الفيحاء رغم ظهوره الجيد مع الفريق بداية الموسم الجاري.