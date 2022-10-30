استعدادات العرب لكأس العالم | سلبية السعودية وقياسية قطر وارتياح مغربي

تعرف على آخر تطورات المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم قطر 2022

4 منتخبات تمثل الكرة العربية في بطولة كأس العالم قطر 2022، منتخبان من قارة آسيا "قطر والسعودية" ومثلهما من إفريقيا "تونس والمغرب"، فما هي آخر أخبار استعداداتهم؟

وتنتظر الجماهير حول أنحاء العالم انطلاق المونديال يوم 20 نوفمبر القادم، وهناك استعداد خاص من الجماهير العربية، حيث ستقام النسخة رقم 22 من كأس العالم على أراضيها لأول مرة.

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ونستعرض خلال السطور التالية، آخر استعدادات المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في كأس العالم قطر 2022 خلال السطور التالية..

آخر أخبار واستعدادات منتخب السعودية لكأس العالم 2022

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الأخضر يتعادل مع الهندوراس سلبيًا

تعادل منتخب السعودية أمام نظيره الهندوراس وديًا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في ثالث المباريات الودية للأخضر. اقرأ التفاصيل

الأخضر الأولمبي يواجه كتيبة رينارد

تقرر أن تخوض المجموعة التي لن تشارك أمام الهندوراس، أن تخوض مباراة ودية أمام المنتخب السعودي الأولمبي بقيادة سعد الشهري، والذي يتواجد في الإمارات أيضًا.

ويسابق الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، الزمن لوضع ملامح تشكيلته في كأس العالم، في ظل ثلاثة أسابيع فقط على انطلاق الحدث العالمي.

قائد الأخضر يغيب

يغيب سلمان الفرج؛ قائد الأخضر، عن ودية الهندوراس الليلة، في ظل معاناته من وعكة صحية طارئة.

وحالت الوعكة الصحية دون مشاركة اللاعب في مران السعودية بالأمس، ليفضل رينارد منحه راحة الليلة.

الشهراني ينضم للمجموعة

بعد فترة من الغياب والتواجد في الرياض، وصل ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر المنتخب السعودي، أمس السبت، إلى معسكر الأخضر.

وشارك الشهراني في المران الجماعي بشكل طبيعي، بعدما اكتمل شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وكان الجهاز الفني للمنتخب السعودي قد سمح للاعب بمواصلة برنامجه التأهيلي في مقر ناديه الهلال، بالتنسيق مع الجهاز الطبي.

موعد عودة الغنام

سلطان الغنام؛ أحد لاعبي الأخضر المصابين، لكنه يخضع لبرنامج تأهيلي حاليًا في دولة قطر.

صحيفة "الرياضية" كشفت عن بعض تفاصيل برنامج اللاعب وموعد انتظامه في مران الأخضر الجماعي. (طالع التفاصيل)

الطريقة الألمانية .. سلاح رينارد لتجهيز السعودي لكأس العالم

مع سعيه للوصول للطريقة الأنسب لمواجهة منتخبات كأس العالم قطر 2022، اختار رينارد الطريقة الألمانية لتجهيز لاعبيه قبل المونديال. (طالع التفاصيل)

آخر أخبار واستعدادات منتخب قطر لكأس العالم 2022

Shaun Botterill/Getty

منتخب قطر يلعب في الكأس الذهبية 2023

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن مشاركة العنابي في نسخة 2023 ببطولة الكأس الذهبية، التي ينظمها اتحاد الكونكاكاف، والمقرر لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تقام الكأس الذهبية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023، ليشارك العنابي للمرة الثانية على التوالي في الكأس الذهبية، ووصل النسخة الماضية إلى نصف النهائي قبل خسارته أمام منتخب أمريكا.

المعز علي يقترب من رقم قياسي تاريخي

اقترب المعز علي من تحقيق رقمًا قياسيًا في تاريخ المنتخب القطري، بعدما سجل هدفًا في انتصار قطر على الهندوراس وديًا، حيث اقترب من صدارة قائمة هدافي العنابي عبر التاريخ.

ووصل المعز إلى 40 هدفًا بقميص منتخب قطر، متأخرًا عن منصور مفتاح صاحب الصدارة بهدفين، ومبارك مصطفى صاحب المركز الثاني بهدف واحد.

آخر أخبار واستعدادات منتخب المغرب لكأس العالم 2022

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مزراوي يطمئن الركراكي قبل المونديال

حرص وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، ومساعده غريب أمزين، على متابعة نصير مزراوي الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونخ الألماني، في مباراة برشلونة الأخيرة.

مزراوي تألق في مباراة برشلونة في دور المجموعات، الأمر الذي جعل مدربه الركراكي يطمئن بشكل كبير عليه، ليتأكد من جاهزيته للمشاركة مع أسود الأطلس خلال كأس العالم قطر 2022.

مزراوي يطمئن الركراكي قبل المونديال

عبر الأخوان سامي وريان مايي، عن تحمسهما الكبير، لمواجهة منتخب بلجيكا بقميص منتخبهما المغرب، خلال منافسات كأس العالم قطر 2022.

وأشار الأخوان مايي إلى أنهما سعيدان لمواجهة بلجيكا، وأن المباراة ستكون قوية بين الطرفين، خلال منافسات كأس العالم.

تألق نايف أكرد يُسعد الركراكي

تألق نايف أكرد مدافع فريق وست هام الإنجليزي بشكل كبير رفقة فريقه خلال الفترة الماضية، بعد غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها.

واستطاع أكرد أن يقدم مستوى مقنع خلال مباراة سيلكابورج الدنماركي، في دوري المؤتمر الأوروبي لمدة 75 دقيقة.

آخر أخبار واستعدادات منتخب تونس لكأس العالم 2022

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البلبولي جاهز لكأس العالم 2022

كشف صحيفة "الشروق" التونسية، عن أن أيمن المثلوثي "البلبولي"، جاهز للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، بعدما قرر التراجع عن الاعتزال مؤخرًا.

وعنونت الصحيفة تقريرًا بعنوان: "تراجع عن الاعتزال واستعاد مستواه .. البلبولي يؤكد جاهزيته لخوض المونديال".

معلول يكتب التاريخ مع الأهلي المصري رغم التشكيك فيه في تونس

واجه الظهير الأيسر علي معلول حملة من التشكيك في قدراته خلال الفترة الماضية داخل تونس، بعد ظهوره بمستوى غير مقنع رفقة نسور قرطاج في المباريات التي لعبها.

ولكن رد معلول على تلك الانتقادات بعدما ظهر بمستوى رائع رفقة فريقه الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، وهي البطولة التي حققها النجم التونسي رفقة الفريق الأحمر، ليواصل كتابة التاريخ له.

الاتحاد التونسي يخاطب فيفا لحسم مسألة الإقصاء

أرسل الاتحاد التونسي لكرة القدم خطابًا إلى نظيره "فيفا"، من أجل الرد على التساؤلات حول موضوع تدخل وزارة الشباب والرياضة في شؤونه.

الاتحاد التونسي نفى أي تدخل من وزارة الشباب والرياضة، من أجل وضع حدًا لكل التأويلات حول مشاركة المنتخب التونسي في كأس العالم قطر 2022.

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