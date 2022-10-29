الطريقة الألمانية .. سلاح رينارد لتجهيز السعودي لكأس العالم

الأخضر السعودي يستعد للمونديال على الطريقة الألمانية

يحاول الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، تجهيز الأخضر بشتى الطرق، للظهور بشكل رائع في كأس العالم قطر 2022.

ويقيم المنتخب السعودي معسكرًا تدريبيًا أخيرًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الوقت الحالي، قبل السفر إلى الرياض قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في المونديال.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن هيرفي رينارد قام بتطبيق الطريقة الألمانية في تدريبات السعودية أمس على ملعب فندق الإمارات في أبو ظبي.

وتعتمد هذه الطريقة على السرعة في تخليص الكرة من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعات، حيث تم تدريب اللاعبين على التسديد المباشر وعكس العرضيات ولعب الكرة بسرعة إلى الأمام عند تخليصها من الخصم، ومراقبة مفاتيح لعب المنتخب الهندوراسي.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة الهندوراس مساء اليوم الأحد وديًا، في ثالث المباريات الودية للأخضر في معسكر أبو ظبي.

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