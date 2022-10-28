تحديد موعد انضمام الغنام لتدريبات السعودية الجماعية

تامر أبو سيدو
|
Sultan Al-Ghanam - nassr - spl 20-3-2021al nassr twitter
السعوديةدوري روشن السعوديكأس العالمالنصرسلطان الغنام

اللاعب يتواجد في قطر حاليًا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن موعد انضمام سلطان الغنام لتدريبات المنتخب السعودي الجماعية استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

الغنام كان قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة النصر أمام العدالة في سابع جولات دوري روشن السعودي، وقد سافر مع بعثة الأخضر إلى أبو ظبي، حيث يُقام المعسكر الإعدادي، ثم توجه إلى قطر ليخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وآخر خاص بتقوية العضلات في مشفى سبيتار القطري.

NEW SHAHID UPPER STRIP OCT 10SHAHID

الصحيفة نقلت عن مصدر قوله أن اللاعب أنهى أمس المرحلة التأهيلية بنجاح وسيخضع بعد غدٍ إلى اختبارات بدنية على أرض الملعب الملحق بالمشفى.

وأوضح الطبيب المعالج للغنام أن مرحلة التأهيل تسير بشكل ممتاز، مشيرًا إلى إمكانية التحاق اللاعب بالتدريبات الجماعية للأخضر بعد 12 يومًا.

الظهير الأيمن نجح خلال اليومين الماضيين في تقوية عضلات الجزأين العلوي والسفلي للجسم، وأدى كذلك تدريبات إضافية خاصة بالعضلات الخلفية دون أن يشعر بأي آلام في موضع إصابته.

يُشار إلى أن السعودية وقعت في مجموعة صعبة في مونديال قطر بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

NEW SHAHID LOWER STRIP OCT 10SHAHID

إلى أي دور ستصل السعودية في كأس العالم FIFA 2022؟

966 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

إلى أي دور ستصل السعودية في كأس العالم FIFA 2022؟

  • 61%دور المجموعات
  • 22%دور الـ16
  • 6%دور الثمانية أو دور الأربعة
  • 10%النهائي
966 الأصوات
اعثر على لاعبيك المفضلين الجدد في FIFA 23!
اشترِ FIFA 23 الآن

اختيارات المحررين