تحديد موعد انضمام الغنام لتدريبات السعودية الجماعية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن موعد انضمام سلطان الغنام لتدريبات المنتخب السعودي الجماعية استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.
الغنام كان قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة النصر أمام العدالة في سابع جولات دوري روشن السعودي، وقد سافر مع بعثة الأخضر إلى أبو ظبي، حيث يُقام المعسكر الإعدادي، ثم توجه إلى قطر ليخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وآخر خاص بتقوية العضلات في مشفى سبيتار القطري.
الصحيفة نقلت عن مصدر قوله أن اللاعب أنهى أمس المرحلة التأهيلية بنجاح وسيخضع بعد غدٍ إلى اختبارات بدنية على أرض الملعب الملحق بالمشفى.
وأوضح الطبيب المعالج للغنام أن مرحلة التأهيل تسير بشكل ممتاز، مشيرًا إلى إمكانية التحاق اللاعب بالتدريبات الجماعية للأخضر بعد 12 يومًا.
الظهير الأيمن نجح خلال اليومين الماضيين في تقوية عضلات الجزأين العلوي والسفلي للجسم، وأدى كذلك تدريبات إضافية خاصة بالعضلات الخلفية دون أن يشعر بأي آلام في موضع إصابته.
يُشار إلى أن السعودية وقعت في مجموعة صعبة في مونديال قطر بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.
إلى أي دور ستصل السعودية في كأس العالم FIFA 2022؟
شكرًا للتصويت.
إلى أي دور ستصل السعودية في كأس العالم FIFA 2022؟
اختيارات المحررين
- "مشروع كبدة" وهلا بالخميس .. ردود الفعل على خروج برشلونة من دوري الأبطال
- جول إنسايدر | ساعات الكرة الذهبية .. تعقيد بنزيما ومفاجأة "رخيصة" لليفاندوفسكي
- فالفيردي .. خمسة ملايين ورهان وأرجنتينية أعطوا ريال مدريد الأفضل في العالم
- مولر يكرر ضحكته وزفاف الدوري الأوروبي .. كوميكس توديع برشلونة لدوري الأبطال
- حتى لا تكون نهايتك التدريبية حزينة .. احذر يا أنشيلوتي من سيناريو 2014-15!