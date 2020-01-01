أخبار برشلونة: نيمار خليفة ميسي وكومان بديل سيتيين

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 17 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 17 أغسطس 2020:

كومان يقترب من برشلونة

بحسب الموندو ديبورتيفو فإن رونالد كومان هو البديل الأقرب لمقعد قيادة برشلونة خلفًا لكيكي سيتيين.

يحلم نجم البلاوجرانا السابق بقيادة الفريق، وهو الآن قريب من الوصول لاتفاق بهذا الشأن مع ناديه القديم.

مانشستر سيتي يحدد بديل جوارديولا

بحسب صحيفة ذا صن فإن مانشستر سيتي يرى في ماوريسيو بوتشيتينو مدربه القادم في حالة رحيل جوارديولا.

المدرب الإسباني باقٍ في السيتي لأمدٍ طوي، لكن هناك بعض الشكوك التي بدأت تسري في النفوس في أسلوب قيادته.

أياكس يستغل أزمة برشلونة لإعادة سواريز

أوضحت وسائل إعلام هولندية أن أياكس يريد استغلال الأزمة الحالية في صفوف برشلونة من أجل إعادة لويس سواريز من جديد إلى صفوفه.

برشلونة يمر بفترة سلبية بعد تلقيه هزيمة فادحة بثمانية أهداف من بايرن ميونخ ووداعه لدوري الأبطال، وما قد يلي ذلك من ثورة على جميع الأصعدة.

وذكرت "Teledoce" أن المدير الرياضي لأياكس مارك أوفرمارس أعطى الضوء الأخضر من أجل التحرك لإعادة نجم فريقه السابق.

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صفقة تبادلية .. برشلونة يُجهز عرضًا جديدًا لضم نيمار

أعادت الخسارة القاسية لبرشلونة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور نجم باريس سان جيرمان لحسابات النادي الإسباني من جديد.

صحيفة سبورت الإسبانية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن إدارة البارسا وبعد قراري إقالة المدرب كيكي سيتيين وتحديد موعد الانتخابات ستتجه لدراسة الفريق الأول وبحث سُبل دعمه باللاعبين استعدادًا للموسم القادم.

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ليس لاوتارو .. سيتيين أراد ضم نجم إنتر قبل الإقالة

كشفت صحيفة إل كوررييري ديلو سبورت الإيطالية عن رغبة كيكي سيتيين المدير الفني السابق لبرشلونة في التعاقد مع نيكولو باريلا نجم وسط الإنتر ، ذلك قبل أن تتم إقالته من تدريب الفريق الإسباني عقب الخسارة الكارثية أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

المدرب صاحب الـ61 عامًا أبدى إعجابه بلاعب الوسط المنضم للإنتر صيف 2019، وقد رآه أفضل من يخلف إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال في وسط ملعب الفريق الكتالوني الموسم القادم.

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ميسي يحسم قراره .. لن يستمر في برشلونة​

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، قرر الرحيل عن النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد بايرن ميونخ بعد الهزيمة الثقيلة 8-2 في أسوأ نتائج النادي الكتالوني على الصعيد الأوروبي.

وكان إذاعة "كادينا سير" الإسبانية ذكرت في فترة سابقة أنّ ميسي أوقف المفاوضات لتمديد عقده الذي ينتهي في 2021 بسبب سوء إدارة الفريق وتراجع الأداء والنتائج.

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