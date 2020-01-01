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أخبار الانتقالات: ميسي يقرر الرحيل وزيدان يحدد صفقة الريال الأولى

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Messi Barcelona 2020
Getty

براهيم دياز مطلوب في خيتافي

2020-08-17T13:41:53Z

بحسب تقارير نشرت على موندو ديبورتيفو فإن براهيم دياز قد يكون في طريقه للرحيل من ريال مدريد في سوق الانتقالات الحالي.

خيتافي يتصدر السباق على موهبة الريال، لكن ريال بيتيس من ضمن المهتمين أيضًا.

جدير بالذكر أن الملكي لا يرغب في بيعه، بل سيتركه يرحل على سبيل الإعارة.

خاميس يرغب في الرحيل للدوري الإنجليزي

2020-08-17T13:38:44Z

تحدث خاميس رودريجيز عن مستقبله وقال أنه يرغب في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولا يريد الاستمرار مع ريال مدريد.

الكولومبي الدولي الذي لم يلعب إلا 14 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم ارتبط اسمه بآرسنال وإيفرتون وأتلتيكو مدريد في الأسابيع الأخيرة، وصرح أنه يرى مستقبله في إنجلترا.

يوفنتوس يدرس التحرك نحو لاكازيت

2020-08-17T13:36:14Z

بحسب الديلي ستار فإن مهاجم آرسنال أليكساندر لاكازيت يعد الهدف الأول ليوفنتوس في سوق الانتقالات.

ويعد الفرنسي الدولي قريب من الخروج من ملعب الإمارات هذا الصيف، والعملاق الإيطالي هو الوجهة الأقرب له.

كومان يقترب من برشلونة

2020-08-17T13:32:12Z

المدرب الهولندي البديل الأقرب لسيتيين

بحسب الموندو ديبورتيفو فإن رونالد كومان هو البديل الأقرب لمقعد قيادة برشلونة خلفًا لكيكي سيتيين.

يحلم نجم البلاوجرانا السابق بقيادة الفريق، وهو الآن قريب من الوصول لاتفاق بهذا الشأن مع ناديه القديم.

Ronald Koeman Barcelona Netherlands
Getty/Goal

مانشستر سيتي يحدد بديل جوارديولا

2020-08-17T12:41:07Z

مدرب توتنهام السابق على رادار السيتي

بحسب صحيفة ذا صن فإن مانشستر سيتي يرى في ماوريسيو بوتشيتينو مدربه القادم في حالة رحيل جوارديولا.

المدرب الإسباني باقٍ في السيتي لأمدٍ طوي، لكن هناك بعض الشكوك التي بدأت تسري في النفوس في أسلوب قيادته.

Mauricio Pochettino/Man City logo 2019-20
Getty/Goal

أوباميانج يجدد مع آرسنال

2020-08-17T12:36:32Z

وافق آرسنال على شروط بيير إيميريك أوباميانج للتوقيع على عقدٍ جديد مع آرسنال، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة التيليغراف.

الجانرز أغلق المفاوضات مع لاعبه منذ منذ فترة، لكن يبدو أن وقت التجديد قد حان.

أياكس يستغل أزمة برشلونة لإعادة سواريز

2020-08-17T11:33:06Z

أوضحت وسائل إعلام هولندية أن أياكس يريد استغلال الأزمة الحالية في صفوف برشلونة من أجل إعادة لويس سواريز من جديد إلى صفوفه.

برشلونة يمر بفترة سلبية بعد تلقيه هزيمة فادحة بثمانية أهداف من بايرن ميونخ ووداعه لدوري الأبطال، وما قد يلي ذلك من ثورة على جميع الأصعدة.

وذكرت "Teledoce" أن المدير الرياضي لأياكس مارك أوفرمارس أعطى الضوء الأخضر من أجل التحرك لإعادة نجم فريقه السابق.

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صفقة تبادلية .. برشلونة يُجهز عرضًا جديدًا لضم نيمار

2020-08-17T11:26:14Z

الخسارة القاسية أمام بايرن ميونخ أعادت البرازيلي للصورة

أعادت الخسارة القاسية لبرشلونة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا  البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور نجم باريس سان جيرمان لحسابات النادي الإسباني من جديد.

صحيفة سبورت الإسبانية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن إدارة البارسا وبعد قراري إقالة المدرب كيكي سيتيين وتحديد موعد الانتخابات ستتجه لدراسة الفريق الأول وبحث سُبل دعمه باللاعبين استعدادًا للموسم القادم.

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Neymar PSG
Getty Images

هدرسفيلد: موقف رمضان فاجأنا ونمتلك عروضًا من أندية أوروبية كبيرة

2020-08-17T11:25:01Z

كشف مارك ديفلن، الرئيس التنفيذي لنادي هدرسفيلد الإنجليزي، عن أنه تفاجأ بموقف رمضان صبحي، برفضه فكرة الاستمرار مع النادي الأهلي، بعد تقدم القلعة الحمراء بعرض جيد، مشيرًا إلى أنه يمتلك عروضًا من بعض الأندية التي تلعب في دوري أبطال أوروبا.

ديفلن قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس2" الفضائية: "سمعت عن رمضان عند مجيئي للنادي أنه يقدم أداء جيد ولديه الموهبة، ولكن واجهته بعض الصعوبات في تغيير الأجواء، ولكنني لم أراه"

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ليس لاوتارو .. سيتيين أراد ضم نجم إنتر قبل الإقالة

2020-08-17T11:23:28Z

كشفت صحيفة إل كوررييري ديلو سبورت الإيطالية عن رغبة كيكي سيتيين المدير الفني السابق لبرشلونة في التعاقد مع نيكولو باريلا نجم وسط الإنتر، ذلك قبل أن تتم إقالته من تدريب الفريق الإسباني عقب الخسارة الكارثية أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

المدرب صاحب الـ61 عامًا أبدى إعجابه بلاعب الوسط المنضم للإنتر صيف 2019، وقد رآه أفضل من يخلف إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال في وسط ملعب الفريق الكتالوني الموسم القادم.

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زيدان يقرر التعاقد مع نجم لايبزيج

2020-08-17T11:21:51Z

تحدثت أنباء قادمة من إسبانيا عن نية ريال مدريد التعاقد مع نجم لايبزيج دايوت أوباميكانو بعد تألقه الكبير مع النادي الألماني خلال الموسم الجاري محلياً وأوروبياً.

اللاعب الفرنسي ساعد فريقه في ضمان مقعده في نصف نهائي دوري الأبطال، بالإضافة لتأمين مركزه في المربع الذهبي للدوري الألماني.

وقالت "آس" إن مدرب الريال أُعجب كثيراً بالعرض الذي قدمه مواطنه في الانتصار على الغريم أتلتيكو مدريد والانتصار في ربع نهائي الأبطال.

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ميسي يحسم قراره .. لن يستمر في برشلونة

2020-08-17T11:20:15Z

برشلونة قد يبدأ الموسم المقبل دون ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، قرر الرحيل عن النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد بايرن ميونخ بعد الهزيمة الثقيلة 8-2 في أسوأ نتائج النادي الكتالوني على الصعيد الأوروبي.

وكان إذاعة "كادينا سير" الإسبانية ذكرت في فترة سابقة أنّ ميسي أوقف المفاوضات لتمديد عقده الذي ينتهي في 2021 بسبب سوء إدارة الفريق وتراجع الأداء والنتائج.

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messi
messi