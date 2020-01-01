أخبار الانتقالات: ميسي يقرر الرحيل وزيدان يحدد صفقة الريال الأولى

بحسب تقارير نشرت على موندو ديبورتيفو فإن براهيم دياز قد يكون في طريقه للرحيل من ريال مدريد في سوق الانتقالات الحالي.

خيتافي يتصدر السباق على موهبة الريال، لكن ريال بيتيس من ضمن المهتمين أيضًا.

جدير بالذكر أن الملكي لا يرغب في بيعه، بل سيتركه يرحل على سبيل الإعارة.