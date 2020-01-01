ميسي يحسم قراره .. لن يستمر في برشلونة

برشلونة قد يبدأ الموسم المقبل دون ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، قرر الرحيل عن النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد بايرن ميونخ بعد الهزيمة الثقيلة 8-2 في أسوأ نتائج النادي الكتالوني على الصعيد الأوروبي.

وكان إذاعة "كادينا سير" الإسبانية ذكرت في فترة سابقة أنّ ميسي أوقف المفاوضات لتمديد عقده الذي ينتهي في 2021 بسبب سوء إدارة الفريق وتراجع الأداء والنتائج.

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وعلم "جول "أنّ ميسي اتخذ قراره بالرحيل عن برشلونة في الصيف المقبل لأنّه سئم من أسلوب إدارة النادي ولا يتوقع إمكانية تحسن الأوضاع في الوقت القريب وبالتالي يفضل المغادرة خلال الوقت الحالي.

ورغم أنّه يتبقى للاعب عامًا كاملًا في عقده لكن هناك بندًا يسمح له بالرحيل المجاني في أي وقت إن أراد مغادرة القلعة الكتالونية.

لكن شبكة "بي إن" الإخبارية نفت وجود أي خطة من البرغوث لمغادرة النادي خلال الفترة المقبلة.

🚨مصادر #beIN_SPORTS تؤكد أن #برشلونة لم يتوصل بأي قرار أو رغبة في الرحيل من قبل #ليونيل_ميسي pic.twitter.com/aNiKkHWwzM — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 16, 2020

ومن المتوقع أنّ يتم إقالة كيكي سيتيين من تدريب برشلونة وكذلك إيريك أبيدال من منصب المدير الرياضي مع إمكانية خوض انتخابات مبكرة وذلك بسبب ما حدث في الأبطال.

جدير بالذكر أنّ ميسي أكثر لاعب تحقيقًا للبطولات في تاريخ برشلونة وهو الأكثر تسجيلًا وصناعة للأهداف في النادي.