أخبار برشلونة: نقل الكاتدرائية أسهل من انتقال ميسي وبيكهام يغازل سواريز

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020، وكيف يجهز البلوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020:

بيكهام يواصل إغراء سواريز بالدوري الأمريكي

يواصل نادي إنتر ميامي، محاولاته من أجل التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز من برشلونة ، وإقناعه بالرحيل عن النادي الإسباني.

صاحب الـ33 سنة عقده مستمر مع الكتلان حتى يونيو 2021، مع إمكانية التمديد التلقائي حتى 2022 في حالة خوضه 60% من مباريات الفريق هذا الموسم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت رغبة ديفيد بيكهام مالك إنتر ميامي، في الحصول على خدمات سواريز، لإضافة المزيد من القوة لصفوف الفريق، واستغلال شعبية اللاعب حتى تنعكس على ناديه الجديد.

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برشلونة يجهز قرار بشأن أرتور

بحسب ماركا فإن برشلونة مستعد لاتخاذ إجراء ضد أرتور.

البرازيلي الدولي رفض اللعب مع الفريق منذ شهر قبل الانتقال رسميًا ليوفنتوس ، ويستعد النادي لعقوبته بسبب عدم الانخراط في التدريب أو حتى الخضوع لاختبار فيروس كورونا.

ساسوولو في مفاوضات مع مونتشو

أشار جيانلوكا دي مارزيو إلى أن قائد فريق برشلونة مونتشو قد ينضم لساسوولو في سوق الانتقالات.

المدافع الإسبانيي مطلوب أيضًا في فيورنتينا، لكن يبدو أن الأخضر والأسود هو الأكثر جدية.

كونتي: نقل كاتدرائية ميلانو أسهل من جلب ميسي لإنتر

استبعد أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ، فكرة التعاقد مع ليونيل ميسي، وإقناعه بالرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العديد من التقارير الصحفية ربطت ميسي بالانتقال إلى النيراتزوري، بعد الأنباء التي انتشرت حول سفر والده إلى إيطاليا لإجراء بعض المحادثات هناك.

وقال المدرب الإيطالي:"كل ما يهمني الآن هو التركيز مع لاعبي فريقي، وما يمكنهم تقديمه في المستقبل بغض النظر عن أي شيء آخر".

وأضاف:"بالنسبة لموقفي من فكرة ضم ميسي، فأعتقد أن نقل كاتدرائية ميلانو أسهل من القيام بهذه الصفقة".

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برشلونة ينفي مفاوضاته مع دي شيليو

تداولت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة قد دخل في مفاوضات مع إدارة يوفنتوس من أجل التعاقد مع لاعب جديد من كتيبة ماوريتسيو ساري، بيد أن مصادر صحيفة موندو ديبورتيفو من داخل البرسا نفت الأمر جملةً وتفصيلًا.

وبحسب أنباء "توتو ميركاتو" فإن النادي الكتالوني فتح باب التفاوض مرة أخرى مع ماتيا دي شيليو من أجل ضمه في السوق الصيفية الحالية خصوصًا مع خروجه الكامل من حسابات ساري.

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