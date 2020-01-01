كونتي:نقل كاتدرائية ميلانو أسهل من جلب ميسي لإنتر

المدرب الإيطالي يستبعد حدوث الصفقة تماماً

استبعد أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر، فكرة التعاقد مع ليونيل ميسي، وإقناعه بالرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العديد من التقارير الصحفية ربطت ميسي بالانتقال إلى إنتر، بعد الأنباء التي انتشرت حول سفر والده إلى إيطاليا لإجراء بعض المحادثات هناك.

بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر، يعتبر فكرة ضم الأرجنتيني بمثابة الحلم، ولكنها الخطوة التي يستبعدها كونتي مدرب الفريق تماماً.

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وقال المدرب الإيطالي:"كل ما يهمني الآن هو التركيز مع لاعبي فريقي، وما يمكنهم تقديمه في المستقبل بغض النظر عن أي شيء آخر".

وأضاف:"بالنسبة لموقفي من فكرة ضم ميسي، فأعتقد أن نقل كاتدرائية ميلانو أسهل من القيام بهذه الصفقة".

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وجاءت تصريحات كونتي عقب فوز فريقه أمس، الثلاثاء، على نابولي في الدوري الإيطالي، وهو نفس الفريق الذي سيلعب ضده برشلونة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الشهر القادم.