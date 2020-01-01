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أخبار الانتقالات: صلاح يرحل مع ماني من ليفربول وجلب ميسي لإنتر مستحيل!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Mohamed Salah Sadio Mane Liverpool 2019-20
Getty Images

برشلونة يجهز قرار بشأن أرتور

2020-07-29T10:18:43Z

بحسب ماركا فإن برشلونة مستعد لاتخاذ إجراء ضد أرتور.

البرازيلي الدولي رفض اللعب مع الفريق منذ شهر قبل الانتقال رسميًا ليوفنتوس، ويستعد النادي لعقوبته بسبب عدم الانخراط في التدريب أو حتى الخضوع لاختبار فيروس كورونا.

ساسوولو في مفاوضات مع مونتشو

2020-07-29T10:15:09Z

أشار جيانلوكا دي مارزيو إلى أن قائد فريق برشلونة ب مونتشو قد ينضم لساسوولو في سوق الانتقالات.

المدافع الإسبانيي مطلوب أيضًا في فيورنتينا، لكن يبدو أن الأخضر والأسود هو الأكثر جدية.

تشيلويل يقترب من تشيلسي

2020-07-29T10:09:19Z

بحسب تقارير نشرت على ميرور فإن بن تشيلويل سيخبر ليستر سيتي هذا الأسبوع برغبته في الرحيل مع بداية سوق الانتقالات، وأن الوجهة الأقرب له هي تشيلسي.

يمتد عقد الإنجليزي مع الثعالب حتى عام 2024، لكنه يرى مستقبله في ستامفورد بريدج.

أنشيلوتي يريد إيموبيلي في إيفرتون

2020-07-29T10:05:57Z

المدرب الإيطالي يرغب في صفقة قوية هذا الصيف

بحسب 90min، فإن كارلو أنشيلوتي يرغب في ضم تشيرو إيموبيلي لإيفرتون مع بداية سوق الانتقالات.
 
سجل إيموبيلي 34 هدفًا هذا الموسم مع لاتسيو في الدوري الإيطالي، وعقده ممتد حتى 2023.
Ciro Immobile Lazio/Everton 2019-20
Getty/Goal

مانشستر يونايتد يصرف النظر عن صفقة جريليش

2020-07-29T09:56:03Z

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التخلي عن فكرة ضم جاك جريليش صانع ألعاب أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جريليش كان من الأهداف الرئيسية للمدرب أولي جونار سولشاير، من أجل تدعيم خط الوسط الفريق استعداداً للموسم القادم.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت أن بقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، تسبب ارتفاع سعر اللاعب بصورة ملحوظة.

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كونتي:نقل كاتدرائية ميلانو أسهل من جلب ميسي لإنتر

2020-07-29T09:53:26Z

المدرب الإيطالي يستبعد حدوث الصفقة تماماً

استبعد أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر، فكرة التعاقد مع ليونيل ميسي، وإقناعه بالرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العديد من التقارير الصحفية ربطت ميسي بالانتقال إلى النيراتزوري، بعد الأنباء التي انتشرت حول سفر والده إلى إيطاليا لإجراء بعض المحادثات هناك.

وقال المدرب الإيطالي:"كل ما يهمني الآن هو التركيز مع لاعبي فريقي، وما يمكنهم تقديمه في المستقبل بغض النظر عن أي شيء آخر".

وأضاف:"بالنسبة لموقفي من فكرة ضم ميسي، فأعتقد أن نقل كاتدرائية ميلانو أسهل من القيام بهذه الصفقة".

التصريح كاملاً من هنا...

GER ONLY Lionel Messi Barcelona 2020
Imago Images / panoramiC

أسطورة الدوري الإنجليزي: صلاح سوف يرحل عن ليفربول مع ماني

2020-07-29T09:48:08Z

هل نرى صلاح وماني في فريق آخر غير ليفربول؟

كشف أندي جراي، أسطورة الدوري الإنجليزي، أنّ محمد صلاح، لاعب ليفربول، لن يستمر رفقة بطل البريميرليج وقد يرحل في الموسم الجاري ويرافقه السنغالي ساديو ماني.

صلاح فتح الباب لإمكانية مغادرة الفريق بعد انتهاء الموسم الجاري مؤكدًا أنّ كل شيء وارد الحدوث.

وقال جراي في تصريحات عبر beIN: "لقد قلت ذلك من قبل ولم أغير رأيي، محمد صلاح سوف يرحل عاجلًا أو آجلًا عن ليفربول، وربما يأخذ ماني معه".

تفاصيل الخبر..

Sadio Mane, Mohamed Salah, Liverpool
Getty