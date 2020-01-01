أخبار الانتقالات: صلاح يرحل مع ماني من ليفربول وجلب ميسي لإنتر مستحيل!

بحسب تقارير نشرت على ميرور فإن بن تشيلويل سيخبر ليستر سيتي هذا الأسبوع برغبته في الرحيل مع بداية سوق الانتقالات، وأن الوجهة الأقرب له هي تشيلسي.

يمتد عقد الإنجليزي مع الثعالب حتى عام 2024، لكنه يرى مستقبله في ستامفورد بريدج.