أخبار برشلونة: ميسي يُغادر ولم الشمل مع جوارديولا يقترب ولا استقالة من الإدارة

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020:

ميسي يُعلن الرحيل عن برشلونة

قالت صحيفة ماركا الإسبانية وتي واي سي الأرجنتينية إن ليونيل ميسي قد أبلغ برشلونة برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.

وحسب ماركا فإن ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.

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تقارير - ميسي يتصل بجوارديولا ويحاول إقناع نيمار بالانضمام لمانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة قد تواصل بالفعل مع مدربه السابق بيب جوارديولا في الأيام الماضية ليطلب منه الانضمام إليه في مانشستر سيتي.

الصحفي خورخي نيكولا، ادّعى في تغريدة عبر تويتر أن ميسي قد تواصل مع نيمار من أجل إقناعه بالانضمام إليه وجوارديولا في مانشستر سيتي

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بارتوميو يخرج عن صمته وينفي الاستقالة

نفى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاستقالة من منصبه مؤكدًا أنه لن يقم بهذه الخطوة في الوقت الحالي كما تحدثت بعض التقارير.

بارتوميو علق على تلك الأخبار من خلال صحيفة سبورت الكتالونية حيث أكد أنه لن يستقيل كما أشيع وأن كل هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

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ميسي رحل بسبب سواريز

تقول بعض الأنباء من الصحف الإسبانية أن جزءًا كبيرًا من قرار ميسي بمغادرة برشلونة يرجع إلى المعاملة غير اللائقة التي تلقاها صديقه المقرب لويس سواريز في الأيام الماضية.

رونالد كومان، مدرب البرسا الجديد، اتصل بالدولي الأوروجوياني وأبلغه أنه خارج حساباته، بينما سعى النادي إلى إنهاء عقد اللاعب من طرف واحد، مما أغضب ميسي كثيرًا.

رد الفعل الأول من إدارة برشلونة على قرار ميسي بالرحيل.. المحكمة

التقارير الجديدة تقول أن معركة قانونية ستنشب بين ميسي وإدارة برشلونة بسبب هذا الشرط الجزائي، حيث سيلجأ النادي للمحكمة لتأكيده ومنع انتقاله بأقل من القيمة الموجودة فيه.

النادي يُدرك أن ميسي كانت لديه الفرصة للرحيل مجانًا حتى يوم 10 يونيو وبعد أيام من نهاية دوري الأبطال على وجه التحديد، ميسي وممثلوه بدورهم يحاولون استغلال أن البطولة تأجلت إلى أغسطس ليصبح من الممكن استعمال البند الآن وعدم العودة لبند الـ700 مليون يورو.

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