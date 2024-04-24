حلمه سيتحقق؟.. برشلونة يرسم الخطة النهائية لضم برناردو سيلفا!

اللاعب يرحب بالفكرة..

يواصل برشلونة مساعيه من أجل التعاقد مع برناردو سيلفا، نجم وسط مانشستر سيتي في الصيف المقبل، والذي ظل هدفًا أساسيًا للفريق الكتالوني طوال الفترة الماضية، لكن الأزمات المالية بالنادي حالت دون إنجاز الصفقة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "سيلفا (29 عامًا) يتصدر قائمة المطلوبين لدى تشافي هيرنانديز والإدارة الرياضية في برشلونة، وذلك بفضل قدراته الفنية الاستثنائية، وخبراته الكبيرة في المنافسات الكبرى".

وفشل البارسا في التعاقد مع سيلفا خلال الموسمين الماضيين، رغم موافقة اللاعب على الانتقال للفريق الكتالوني من أجل تحقيق حلم طفولته، إلا أن كل المحاولات تحطمت بسبب مطالبات السيتي المالية ومشاكل فاتورة الرواتب في البارسا.

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وبعد فشل انتقاله لبرشلونة، مدد برناردو عقده مع السيتي حتى صيف 2026، لكنه أدرج شرطًا جزائيًا بقيمة 50 مليون إسترليني، وهو مبلغ يمكن لبرشلونة تحمله.

وأوضحت الصحيفة أن "البلوجرانا يمكنه التعاقد مع (سيلفا) بشرط منحه راتبًا غير مرتفع، من خلال استخدام الأموال التي يتحصل عليها من بيع بعض لاعبيه، أو من خلال تخفيض الأجور، وهو ما يرحب به اللاعب بشدة".