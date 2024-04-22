"ميزانية تفوق الهلال والنصر" .. جاياردو يحسم مستقبله مع الاتحاد والكشف عن أول صفقتين عالميتين!

مفاجأة كبرى للاتحاديين..

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اتخذ الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله؛ بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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جاياردو تولى القيادة الفنية لنادي الاتحاد، في نوفمبر من عام 2023؛ حيث قاد الفريق الأول في 26 مباراة رسمية، محققًا 14 انتصارًا، مقابل 3 تعادلات و9 هزائم.

ووفقًا لصحيفة "bolavip"، قرر جاياردو الاستمرار على رأس القيادة الفنية لنادي الاتحاد، خلال الموسم الرياضي القادم 2024-2025؛ على الرغم من تراجع النتائج، واهتمام بعض الأندية الأوروبية به، وفي مقدمتها ميلان الإيطالي.

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الصحيفة كشفت في خبر خاص، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن المدير الفني الأرجنتيني، يرفض الاستسلام أو العودة إلى أوروبا حاليًا، كما أنه يشعر براحة كبيرة في المملكة العربية السعودية؛ حيث يستطيع التسوق وممارسة رياضة التنس التي يعشقها، دون أي ضغوط.

وأوضحت أن مارسيلو جاياردو، يحظى بثقة ودعم جميع المسؤولين في نادي الاتحاد؛ سواء الرئيس التنفيذي البرتغالي دومينيجوس سواريز، أو المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، على الرغم من الأزمة التي نشبت بعد معركته مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلنت الصحيفة الشهيرة، أن صندوق الاستثمارات السعودي، سيوفر ميزانية ضخمة لنادي الاتحاد، في الميركاتو الصيفي القادم، تفوق تلك التي سيتم تخصيصها لناديي الهلال والنصر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جاياردو سيستطيع من خلال هذه الميزانية الضخمة، أن يتعاقد مع صفقات عالمية كبرى، بالإضافة إلى بعض الأسماء التي طلبها بالاسم في الشتاء الماضي - ولم تأتِ وقتها -؛ مثل الأرجنتيني أنخيل كوريا، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، ومواطنه ماتياس سولي، جناح يوفنتوس الإيطالي المعار إلى فروسينوني.

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