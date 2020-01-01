أخبار ريال مدريد: تحديد خليفة بنزيما وريجيلون مطلوب في تشيلسي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 19 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020:

ريجيلون يرغب في اللعب في الدوري الإنجليزي

يرغب سيرخيو ريجيلون الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن مطالب ريال مدريد قد تكون مشكلة بالنسبة لتشيلسي، وفقًا للتقارير.

قدم الظهير الأيسر الإسباني موسم رائع على سبيل الإعارة في إشبيلية وهو على رادار البلوز، حيث يتطلع فرانك لامبارد إلى إصلاح فريقه هذا الصيف.

ريال مدريد يحدد بديل بنزيما

وفقًا لـ le10Sport نقلاً عن ديلي إكسبريس، فإن وقت بنزيما في ريال مدريد سينتهي في نهاية الموسم المقبل 2020/21.

علاوة على ذلك، فإن المرشح الرئيسي ليحل محله هو روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان.

كان لاعب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق في حالة استثنائية خلال موسمه الأول في إيطاليا، وكانت ثنائيته ضد شاختار دونيتسك في نصف نهائي الدوري الأوروبي هي المباراة العاشرة على التوالي التي يسجلها فيها في المسابقة.

سيبايوس ينتظر عرض ريال بيتيس

ينتظر داني سيبايوس عرضًا للعودة إلى ريال بيتيس هذا الصيف، على الرغم من المحادثات بشأن البقاء مع آرسنال في الموسم الجديد.

برز اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا كلاعب رئيسي في النادي خلال فترة إعارته لمدة عام في الإمارات، وعلى الرغم من التغيير في الإدارة في ديسمبر بالإضافة إلى مشكلات الإصابة، فإن ميكيل أرتيتا دخل في مفاوضات مع ريال مدريد لتوقيعه.

ومع ذلك، قد يتم إلغاء الاتفاق حيث أفادت El Desmarque بأن داني سوف يتأخر في الموافقة على البقاء إلى شمال لندن هذا الصيف انتظارًا لعرض فريقه السابق.

هافيرتس يقترب من تشيلسي

تقارير إنجليزية أكدت اقتراب تشيلسي كثيراً من حسم صفقة كاي هافيرتس صانع ألعاب ليفركوزن، بوجود محادثات مستمرة بين الطرفين.

الأمور تسير على ما يرام حتى الآن، ولكن تشيلسي عليه إضافة 20 مليون يورو على عرضه الحالي من أجل ضم اللاعب.

رسمياً .. ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه إلى دورتموند

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن انتقال لاعبه رينيير جيسوس إلى نظيره الألماني بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.

جيسوس برز كأحد أفضل المواهب في البرازيل، لينضم لصفوف ريال قادماً من فلامنجو مقابل 30 مليون يورو في يناير الماضي.

وجاء ذللك وفقاً للبيان الرسمي الذي نشره ريال، ليؤكد استمرار اللاعب في الفريق الألماني حتى يونيو 2022.

تفاصيل الصفقة من هنا...