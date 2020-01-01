الانتقالات

رسمياً .. ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه إلى دورتموند

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Zinedine Zidane Real Madrid 2019-20 Champions Leagu
Getty Images
من أجل اكتساب الخبرة مع الفريق الألماني

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن انتقال لاعبه رينيير جيسوس إلى نظيره الألماني بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.

جيسوس برز كأحد أفضل المواهب في البرازيل، لينضم لصفوف ريال قادماً من فلامنجو مقابل 30 مليون يورو في يناير الماضي.

فرصة صاحب الـ18 سنة تبدو صعبة في المشاركة كأساسي بتشكيل المدرب زين الدين زيدان في المستقبل القريب، ليقرر الفرنسي رحيله معاراً لموسمين.

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    وجاء ذللك وفقاً للبيان الرسمي الذي نشره ريال، ليؤكد استمرار اللاعب في الفريق الألماني حتى يونيو 2022.

    ويتفوق بذلك دورتموند على نظيره ليفركوزن، حيث حاول التعاقد مع رينيير، كبديل محتمل لكاي هافيرتس الذي أصبح على أعتاب الانتقال لتشيلسي.

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    ولا يعتبر جيسوس هو اللاعب الأول الذي ينتقل لدورتموند بنفس الصورة، حيث سبقه المغربي أشرف حكيمي، الذي لعب للفريق الألماني لمدة موسمين، قبل أن يتم بيعه إلى إنتر.

     

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