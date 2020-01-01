أخبار ريال مدريد: كانتي على رادار الريال ومشروع بيكهام يجذب راموس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأحد 10 مايو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 12 يونيو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 12 يونيو 2020

صراع إنجليزي إسباني على فيران توريس

بحسب مصادر جول فإن بوروسيا دورتموند لم يعد متصدر السباق على جناح فالنسيا فيران توريس، ليفتح الباب على مصراعيه أمام الأندية الراغبة في ضمه مع بداية سوق الانتقالات.

ارتبط اللاعب بكل من مانشستر يونايتد وليفربول من الدوري الإنجليزي وريال مدريد من الدوري الإسباني.

راموس منفتح على الانضمام للدوري الأمريكي

وفقًا لـ AS ، فإن سيرخيو راموس منفتح على الرحيل للدوري الأمريكي.

لم يوقع مدافع ريال مدريد عقدًا جديدًا في سانتياجو برنابيو حتى الآن، وهو مفتون بمشروع ديفيد بيكهام في إنتر ميامي.

كانتي على رادار ريال مدريد

أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن نجولو كانتي على وشك الرحيل من تشيلسي مع بداية سوق الانتقالات، وأن لاعب الوسط عاد إلى قائمة اهتمامات ريال مدريد .

ارتبط الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم بالانضمام للبلانكوس في وقتٍ لاحق، ويمكن أن نجده في سانتياجو برنابيو مع بداية الموسم القادم.

وكيل راموس يعلن موقفه من الرحيل

تحدث رينيه راموس شقيق ووكيل أعمال سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، عن مستقبل اللاعب وموقفه من التجديد والاستمرار مع الفريق لفترة أطول.

وقال:"هو يرغب بشدة في إنهاء مسيرته داخل النادي، وعلى حد علمي، الإدارة تريد السير في هذا الطريق أيضاً".

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وكيل حكيمي يوضح موقفه

أكد أليخاندرو كاماتشو، أحد أعضاء الفريق الذي يمثل نجم بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي، أن اللاعب يريد أن يلعب الموسم المقبل في فريق يضمن له المشاركة باستمرار.

وذكر كاماتشو مع "أوندا مدريد" أنه على اتصال دائم مع ريال مدريد ، ولكنه ليس في عجالة من أمره لحسم مصير حكيمي، مؤكداً أن النادي الملكي حل مطروح ويعتبر بيت اللاعب، ولكنه يحلل كل السيناريوهات