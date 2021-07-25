أخبار الدوري السعودي: نجم الشباب السابق على رادارا الهلال وصدمة تركية للنصر

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأحد 25 يوليو 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم:

صدمة تركية لنادي النصر بشأن الصفقة اليونانية

تلقت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، صدمة من جانب نادي طرابزون سبور التركي، بشأن مفاوضاته مع أحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يسعى لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وأشارت صحيفة "فوتوماك" التركية إلى أن نادي طرابزون سبور رفض عرضًا من نادي النصر وصل قيمته إلى 6 ملايين يورو، من أجل الحصول على خدمات اليوناني أناستاسيوس باكاستاس.

تفاصيل الخبر..

مارتينيز على رادار الهلال .. وهذه حقيقة انتقال جوميس للاتحاد

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عن العديد من الأمور الخاصة بنادي الهلال، وذلك بموقفه من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، تسعى لتدعيم صفوفها بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

المريسل قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية السعودية: "هناك لاعب برازيلي يلعب في الدوري البرتغالي، على رادار نادي الهلال".

وتابع: "وقرأت أيضًا في صحيفة برتغالية، أن الهلال يرغب في ضم فابيو مارتينيز لاعب الشباب السابق، وسبورتنج براجا البرتغالي، من أجل ضمه".

المريسل أثار تساؤلًا حول مصير الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم نادي الهلال ومستقبله مع الزعيم، حيث علق على مسألة ارتباطه بالانتقال إلى نادي الاتحاد.

وقال المريسل: "علمت معلومة، أن جوميس من الممكن أن ينتقل إلى الاتحاد، وقد يوافق على تخفيض الراتب الذي يحصل عليه بالهلال".

التصريحات كاملة من هنا..

الأهلي يواصل مفاجأة الجميع باقترابه من حسم صفقة عالمية جديدة

يبدو أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، لن تدخل في التفاوض بأي صفقة، إلا وستحسمها لصالحها، وذلك ضمن سعيها لتدعيم صفوف الراقي استعدادًا للموسم المقبل.

الأهلي نجح في ضم 4 صفقات من العيار الثقيل، بالتعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا، ولاعب الوسط البرازيلي باولينيو، والمهاجم محمد مجرشي والكرواتي فيليب براداريتش، ومازال هناك محاولات للتعاقد مع لاعبين جدد.

وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن إدارة الأهلي اتفقت مع الظهير الأيسر المقدوني إزيجيان أليوسكي، لاعب نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، من أجل انضمامه لصفوف الراقي.

وأضافت الصحيفة، أن الصفقة ستكون انتقال حر، مقابل 2.5 مليون يورو كراتب سنوي يحصل عليه اللاعب، وأن الصفقة في طريقها للحسم خلال الساعات المقبلة.

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رسميًا .. الشباب يعلن تعاقده مع فواز القرني من الاتحاد

أعلن نادي الشباب، عن إتمام تعاقده مع فواز القرني، حارس مرمى نادي الاتحاد، بعد مفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الماضية، لينتقل الحارس إلى النادي العاصمي.

القرني هو ثالث لاعب ينضم لكتيبة نادي الشباب، بعد أن تم التعاقد مع مهند عسيري وحسين شعبان، ليلعب رفقة الليث الأبيض تحت قيادة المدرب البرازيلي شاموسكا.

جميع تفاصيل الصفقة من هنا..

عرض جديد يقرب جوفينكو من الرحيل عن نادي الهلال

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الهلال تلقى عروضًا خارجية، من أجل الحصول على خدمات الإيطالي سيباستيان جوفينكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد جوفينكو في يناير المقبل، حيث هناك رغبة من جانب اللاعب بالرحيل خلال الفترة الحالية قبل نهاية عقده، وهي نفس رغبة مسؤولي الزعيم.

وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق باوك اليوناني، طلب ضم اللاعب لصفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن العلاقة القوية التي تجمع بين جوفينكو والمدرب الروماني لوشيسكو، دفعت الأخير بالمطالبة بالتعاقد معه من صفوف نادي الهلال.