ما هي تفاصيل صفقة انتقال فواز القرني من الاتحاد للشباب؟

بعد انضمام فواز القرني لنادي الشباب قادمًا من نادي الاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021، تعرف على تفاصيل صفقة العميد الجديدة

كان فواز القرني مثار جدل كبير في الأيام الأخيرة، حيث تأكد للجميع رحيله عن الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2021 لكن وجهته لم تكن معلومة.

بعد أسابيع من الجدل، أعلن نادي الشباب عن ضم حارس العميد، وكان ذلك بمثابة الصدمة لجماهير غالبية الفرق السعودية خاصةً النصر، والذي كان يُعتبر الأقرب للحصول على توقيع اللاعب بحسب ما أشارت الأخبار في الأيام الأخيرة.

وبعد حصول الليث على توقيع حارس الاتحاد، تعرف على جميع تفاصيل صفقة انضمام فواز القرني للشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

ما هو سعر فواز القرني؟

تبلغ القيمة السوقية لفواز القرني بحسب موقع ترانسفير ماركت 200 ألف يورو، أي ما يقرب من مليون ريال سعودي.

هذه ليست إلا القيمة السوقية للاعب، أما سعره الذي انتقل به من الاتحاد للشباب فقد بلغ 4.5 مليون ريال سعودي.

النادي يوافق على بيع الفترة المتبقية من عقد فواز القرني 📝 pic.twitter.com/KwbqDsflzG — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 24, 2021

ما هي مدة عقد فواز القرني مع الشباب؟

مدة عقد فواز القرني مع الشباب هي 3 سنوات بحسب ما أعلنه الحساب الرسمي لليوث على تويتر، أي ستنتهي في صيف 2024.

وجاء في التغريدة: "وقعت إدارة الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان، عقدًا احترافيًا مع الحارس فواز القرني، قادمًا من نادي الاتحاد، وذلك لمدة 3 سنوات".

وتابعت: "بدورها، تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهمته المقبلة مع (شيخ الأندية)".

ما هو راتب فواز القرني مع الشباب؟

لم يتم الإعلان عن راتب فواز القرني مع الشباب بشكلٍ رسمي، لكن هناك تقارير صحفية تحدثت عن هذا الأمر.

صحيفة الرياضية أكدت في عددها الورقي الذي صدر صباح يوم السبت 24 يوليو 2021، أن اللاعب سيتقاضى مع الليوث أعلى راتب سنوي ممكن لأي لاعب سعودي.

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن في وقتٍ سابق أن الحد الأقصى للرواتب الشهرية للاعبين السعوديين لن يتجاوز 150 ألف ريال، وعليه فإن راتب فواز القرني مع الشباب سيكون 1.8 مليون ريال سعودي.