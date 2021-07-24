"مارتينيز على رادار الهلال .. وهذه حقيقة انتقال جوميس للاتحاد"

تعرف على آخر المستجدات داخل نادي الهلال

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عن العديد من الأمور الخاصة بنادي الهلال، وذلك بموقفه من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، تسعى لتدعيم صفوفها بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

من الذي يريد أن يضمه الهلال خلال الصيف الحالي؟

المريسل قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية السعودية: "هناك لاعب برازيلي يلعب في الدوري البرتغالي، على رادار نادي الهلال".

وتابع: "وقرأت أيضًا في صحيفة برتغالية، أن الهلال يرغب في ضم فابيو مارتينيز لاعب الشباب السابق، وسبورتنج براجا البرتغالي، من أجل ضمه".

واستطرد قائلًا: "حسب مصادري، وجدت أن البرتغالي ليوناردو جارديم، هو من طلب اللاعب في حال عدم نجاح الهلال في التعاقد مع الثلاثة خيارات الموجودة أمامه".

عبدالعزيز المريسل : لاعب برازيلي يلعب في الدوري البرتغالي "مطلوب" في الهلال .

الحصاد الرياضي ...@ALMRISEUL pic.twitter.com/MlBD27PYTM — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) July 24, 2021

من هي الخيارات الثلاثة الموجودة أمام نادي الهلال؟

وأشار المريسل إلى أن نادي الهلال أمامه 3 خيارات من أجل التعاقد مع خيار واحد منهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف أن اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب وست بروميتش الإنجليزي هو أحد الخيارات الثلاثة، مشددًا على أنه في حالة تعاقد الهلال معه سيكون إضافة كبيرة.

هل ينتقل بافيتمبي جوميس إلى نادي الاتحاد؟

المريسل أثار تساؤلًا حول مصير الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم نادي الهلال ومستقبله مع الزعيم، حيث علق على مسألة ارتباطه بالانتقال إلى نادي الاتحاد.

وقال المريسل: "علمت معلومة، أن جوميس من الممكن أن ينتقل إلى الاتحاد، وقد يوافق على تخفيض الراتب الذي يحصل عليه بالهلال".

ما هو موقف جارديم وفهد بن نافل من التعاقدات؟

عبد العزيز المريسل واصل: "فهد بن نافل رئيس الهلال أكد على أن سياسته هو الحفاظ على استقرار الفريق، وعدم إبرام صفقات كثيرة، وفي حالة إبرام تعاقدات تكون في أضيق الحدود بالتعاقد مع لاعبين أو 3 بالكثير.

وشدد المريسل على أن جارديم له وجهة نظر أخرى تختلف على وجهة نظر رئيس الهلال، مؤكدًا على أنه يريد تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد.

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