أخبار الدوري السعودي اليوم: الاتحاد يقترب من الكفاءة .. والنصر يتلقى المساعدة

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

ناديان سعوديان يتنافسان على خدمات رونالدومع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022:

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد كثفت تحركاتها خلال الفترة الأخيرة، من أجل إنهاء متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية، لقيد اللاعبين الجدد في قائمة النمور الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة أن نادي الاتحاد يسعى للوفاء بكافة متطلبات استخراج شهادة الكفاءة المالية، وأن العمل المتواصل بين حين وآخر بعدد من الالتزامات وإغلاق عدد من الالتزامات المالية العالقة. (طالع التفاصيل)

أعلن نادي الطائي رسميًا عن تعاقده مع الغيني ألفا سيميدو قادمًا من نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي.

وتمكن الطائي من توقيع عقد مع ألفا سيميدو لمدة موسمين، من أجل تدعيم خط وسط الفريق بداية من الموسم المقبل.

ونشر الطائي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي جاء فيها: "ألفا سيميدو حتماوي حتى 2024".

أكدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الأندية المتنافسة في دوري المحترفين يحق لها الاستعانة بخدمات الحكام الأجانب دون سقف محدد.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الحكام عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلي أندية دوري المحترفين.

وقررت اللجنة تقليص شروط تقديم طلب التعاقد مع طاقم أجنبي، بحيث يصبح قبل 14 يومًا على الأقل من موعد المباراة بدلًا من 16 يومًا، على أن يتم إيداع المبلغ المخصص عند تقديم الطلب.

أعلن نادي الشباب رسميًا عن الحصول على خدمات المهاجم الدولي الجابوني آرون بوبيندزا بعقد يمتد لثلاث سنوات، قادمًا من نادي العربي القطري.

أكد موقع "كووورة" السعودي أن إدارة نادي الاتحاد تدرس التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، بعقد يمتد حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله.

ويأتي ذلك بعد قرار لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف حمد الله لمدة أربعة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، على خلفية انتقاله إلى "العميد" قادمًا من النصر.

التقرير أشار إلى أن إدارة الاتحاد تجري مشاورات مع البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق حول جلب مهاجم أجنبي جديد أو الاكتفاء بالاعتماد على هارون كامارا وجلب مهاجم محلي.

ومن المقرر أن يتخذ المدرب البرتغالي قراره النهائي حول جلب مهاجم أجنبي جديد خلال الأيام القليلة القادمة.

تسعى إدارة نادي النصر، لمواصلة تدعيم صفوف العالمي بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك باستهداف ضم الصربي آدم لياييتش لاعب بشكتاش التركي السابق.

أكدت صحيفة "فاناتيك" التركية، أن إدارة النصر، اعتمدت على البرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبو بكر ثنائي الفريق، من أجل إقناع لياييتش بقبول عرض العالمي.

وأضافت الصحيفة أن ثنائي النصر تحدثا مع اللاعب الصربي زميلهما السابق في بشكتاش، من أجل إقناعه بقبول عرض العالمي والانضمام لهما وارتداء القميص الأصفر خلال الفترة القادمة. (طالع التفاصيل)