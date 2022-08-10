رغم الأزمات .. الاتحاد يقترب من الكفاءة المالية

العميد يسعى للحصول على الكفاءة المالية

تعمل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خلال الوقت الحالي، على استخراج شهادة الكفاءة المالية بكل قوتها، وذلك لكي يتمكن العميد من قيد لاعبين جدد في قائمته للموسم المقبل.

الاتحاد يقترب من الكفاءة المالية

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد كثفت تحركاتها خلال الفترة الأخيرة، من أجل إنهاء متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية، لقيد اللاعبين الجدد في قائمة النمور الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة أن نادي الاتحاد يسعى للوفاء بكافة متطلبات استخراج شهادة الكفاءة المالية، وأن العمل المتواصل بين حين وآخر بعدد من الالتزامات وإغلاق عدد من الالتزامات المالية العالقة.

وتمكنت بالفعل إدارة الاتحاد من إنهاء العديد من الالتزامات المالية، والمفاوضات مازالت جارية مع عدد من الأطراف للتوصل لتسويات مالية بشأن مستحقاتهم، في إطار العمل القائم لإنهاء كافة متطلبات استخراج الشهادة.

وبلغت قيمة الالتزامات المالية الواجب سدادها على نادي الاتحاد أكثر من 42 مليون ريال حتى شهر مارس الماضي، وفقًا لما حددته لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة.

ما هي الصفقات التي أبرمها نادي الاتحاد في صيف 2022؟

نادي الاتحاد توصل لاتفاق مع أحمد شراحيلي مدافع نادي الشباب، وذلك منذ شهر يناير الماضي بعد دخوله الفترة الحرة، لينضم للفريق بشكل رسمي في صيف 2022 في صفقة انتقال حر.

وتعاقد نادي الاتحاد مع زكريا هوساوي مدافع نادي أحد، من أجل ضمه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء.

كما نجح العميد في ضم طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك المصري، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.