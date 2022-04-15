القرآن عالجه من الشلل .. كيف لعبت الصدفة دورًا في إنقاذ سامي الجابر؟

حل النجم الأسطوري في كرة القدم السعودية، سامي الجابر، ضيفًا على برنامج "اللقاء من الصفر" وقد كشف خلاله عن تعرضه لأزمة صحية كبيرة كادت أن تُدمر مسيرته الكروية قبل أن تبدأ، لكن الصدفة لعبت دورًا في إنقاذه منها.

الجابر حظي بمسيرة مذهلة مع الهلال والمنتخب السعودي، ويُصنف أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية وأعظم هدافي آسيا والمنطقة العربية، وقد بدأ حديثه عبر قناة "MBC" بالتأكيد على فخره واعتزازه بأصول والدته اليمنية، مشددًا على أنه سعودي أبًا عن جد من جهة والده.

الرجل الذي تولى جميع المناصب في كرة القدم كشف عن معاناته من تورم في المفاصيل حين كان عُمره 11-12 عامًا، وهو ما أعاقه عن الحركة تمامًا وجعله طريح الفراش لمدة شهرين تقريبًا دون أي علاج.

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الجابر واصل حديثه قائلًا عن أزمته الصحية تلك "تعرضت لتورم في المفاصل والركبة في عامي الـ12 تقريبًا، لم أستطع المشي أبدًا والتزمت السرير، كنت أشعر بآلام شديدة في قدمي، كانت زوجة أبي تُعاني من مرض ما كذلك وقد أتت العائلة بالشيخ أبو عبد الله من قرية الشيحية في القصيم لعلاجها، وقد كان كفيفًا".

تابع "دخل الشيخ أبو عبد الله وكان مشهورًا جدًا وسأل عن المريض، فقالوا له تلك المرأة فقال هناك أحد آخر، فقالوا له ابنها فطلب رؤيتي، بدأ يقرأ القرآن علي وأعتقد أنه لم يستطع أن يُكمل، وطلب أن يحضروني له يوميًا".

أتم "كنت أذهب إليه في الشيحية ليقرأ علي، وقد واصلت ذلك لمدة 3 أشهر حتى أنني تعلقت بالقرية والناس هناك كثيرًا، أصبحت ولد القرية والناس هناك، تحسنت كثيرًا، اقترحت عليهم بناء ملعب وفعلنا فعلًا، كنا نلعب الكرة هناك دومًا، وبعدها بعامين تقريبًا انضممت لنادي الهلال بعدما ذاع صيتي في المدارس والحارات، تلك الأزمة كانت نقطة تحول في حياتي وشعرت بعدها أن صحتي أصبحت أفضل كثيرًا".

الجابر أوضح أن عديد الأندية طلبت ضمه للفئات السنية، لكنه اختار الهلال ليرتدي قميصه.