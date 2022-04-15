المسحل يكشف عن رأيه في أزمة كنو واستعداد السعودية للمونديال

تحدث ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن استعدادات المنتخب لكأس العالم قطر 2022، وسبب زيادة عدد أندية الدوري السعودي للمحترفين، وأيضًا رأيه في قضية محمد كنو لاعب الهلال.

ما سبب رفع عدد الأندية بالدوري السعودي للمحترفين؟

قال المسحل خلال تصريحات لبرنامج "شوت" المذاع على قناة "SSC" السعودية: "أكبر الدوريات في العالم تشهد مشاركة من 18 إلى 20 فريقًا، ورأينا أنه آن الأوان للقيام بتلك الخطوة، ورفع عدد الأندية إلى 18 بالدوري بداية من موسم 2023-2024".

وتابع: "الأسباب التي دفعتنا لهذا القرار، أهمها زيادة التنافسية بين الأندية، وهو ما سينتج عنه إنتاج مواهب أكثر، وهو الأمر الذي سينعكس بكل تأكيد بالفائدة على المنتخبات السعودية".

واستطرد قائلًا: "اجتمعنا مع الأندية قبل أن نتخذ قرار زيادة العدد، وقمنا بشرح الأهداف منه، ووجدنا قبولًا من الأندية، خاصة وأن ملاعب المملكة جاهزة لإقامة دوري من 18 فريقًا خلال الوقت الحالي".

ما هو رأي المسحل في قضية محمد كنو؟

وبعد سؤال المسحل عن قضية محمد كنو لاعب الهلال وتوقيعه على عقود الانضمام إلى النصر ثم تجديد عقده مع الزعيم، قال المسحل: "القضية منظورة ولا يمكن التعليق عليها، لأنها أمام اللجان القضائية".

وأردف: "الرأي العام في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، لن يسهم في إبطاء القضية أو تعجيلها، لأن كل القضايا المنظورة باللجان تسير وفقًا لوقتها الطبيعي".

وواصل: "حسب رأيي الشخصي القضية لم تطول، وبعد انتهاء كل القضايا سيتم توضيح كل شيء للجميع بالتفاصيل".

ما هي آخر استعدادات الأخضر لكأس العالم قطر 2022؟

المسحل كشف عن استعدادات المنتخب السعودي لكأس العالم، حيث قال: "المدرب الفرنسي هيرفي رينارد يعرف جيدًا تفاصيل كرة القدم في السعودية، وكان يوزع مباريات الدوري بينه وبين مساعديه من أجل متابعتها عن قرب".

وأضاف: "سيقام معسكرًا في النمسا خلال أيام التوقف الدولي، وسيتم لعب مباراتين وديتين، غالبًا ستكون أمام منتخبات في أمريكا الشمالية أو الجنوبية".

واختتم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تصريحاته قائلًا: "المعسكر الثاني للمنتخب السعودي سيكون في إسبانيا، وسنلعب وديتين أيضًا، والمعسكر الثالث والأخير سيبدأ يوم 17 أكتوبر لمدة شهر واحد، قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في المونديال".

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