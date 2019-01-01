اجتماع بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس لمناقشة الميركاتو

صفقة بوجبا تتصدر المشهد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفصحت تقارير صحفية إيطالية أن اجتماعاً دار في لندن بين ممثلي يوفنتوس ومانشستر يونايتد لمناقشة الميركاتو الصيفي بين الناديين.

ويتواجد فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، بالعاصمة الإنجليزية من أجل حسم مصير ماوريتسيو ساري مدرباً للفريق بحسب الإعلام الإيطالي.

وأكدت "سكاي" أن باراتيتشي اجتمع مع مسؤولي يونايتد من أجل مناقشة كيفية إعادة بول بوجبا مرة جديدة إلى صفوف يوفنتوس هذا الصيف.

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ويحظى النجم الفرنسي باهتمام ناديه الإيطالي السابق، بالإضافة لريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان حسبما أكدت وسائل الإعلام في أوروبا.

وذكر التقرير أن البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير يوفنتوس، قد يدخل ضمن صفقة بوجبا، لتقليل قيمتها التي قد تصل إلى 120 مليون يورو.

كانسيلو ارتبط في الأيام الأخيرة بالانتقال للغريم مانشستر سيتي مقابل ما يقارب 55 مليون يورو، أو في صفقة تبادلية مع دانيلو، ظهير الفريق الإنجليزي.

باراتيتشي بحسب "كوريري" سيستغل تواجده في إنجلترا للتفاوض حول كيران تريبيير، مدافع توتنهام، والذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو.

وكان بوجبا قد انتقل إلى صفوف يونايتد قادماً من يوفنتوس في صيف 2016 مقابل ما يقارب 100 مليون يورو.