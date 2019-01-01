بيساكا، مرفوض في الدرجة الثانية يطرق باب نجومية مانشستر يونايتد

قصة الظهير الشاب المُلهمة

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

من رفض نادي كامبريدج يونايتد -الناشط في الدرجة الثانية- التعاقد معه، إلى الاقتراب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد مقابل مبلغ قياسي لظهير وكل ذلك في غضون عامين.. هذا باختصار مُلخص الرحلة التي عاشها آرون وان بيساكا، وربما تكون مُلهمة للبعض في كيفية عدم اليأس.

من الناحية الفنية، فبيساكا (21 عامًا) هو أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن ليس في الدوري الإنجليزي الممتاز فحسب بل في أوروبا، بتلك الموهبة الفريدة التي يمتلكها والسرعة التي تُمكنه من تأدية الواجبات الدفاعية والهجومية على الوجه الأمثل.

ولكن للتغلب على جميع العقبات والتحديات التي يمكن أن تواجهها وأنت لم تبلغ 20 عامًا، فهذا يتطلب شخصية كبيرة وعقلية فولاذية.. وهذا ما يتمتع به اللاعب الكونغولي الأصل.

بحسب المقربون منه فإن اللاعب المنحدر من جنوب لندن لا يتأثر بكل ما يدور حوله.. ويمتاز بتواضع نادرًا ما تجده في لاعبي كرة القدم اليوم. في عالم الضغط العالي لكرة القدم الاحترافية، هذه كلها سمات شخصية إيجابية للغاية.

وليس هناك أصعب بالنسبة للاعب صاعد في كرة القدم أن يجد ناديًا في الدرجة الثانية «الثالثة في هرم كرة القدم الإنجليزي» يقوم برفض التعاقد معه باعتباره قليل الجودة، هذا ما اعتقده شون ديري مدرب كامبريدج، ولكنه خسر الرهان بعد شهور، وربما سيشعر بالحسرة عندما يراه يرفع قميص أكثر أندية إنجلترا تتويجًا بالدوري الإنجليزي الممتاز.

قصة بيساكا المُلهمة لا تقتصر على ذلك فقط، بل أن الكثيرين لا يعرفون أن اللاعب انضم في الأصل كمهاجم.

لكن في إحدى الحصص التدريبية لكريستال بالاس، قام المدرب روي هودسون بتجربته في مركز الظهير الأيمن، وفي تلك اللحظة اكتشف هودسون جوهرة في هذا المركز!

رغم أنه لم يكن راضيًا في البداية عن تغيير مركزه، لكنه اقتنع بذلك وقال اللاعب «لم تكن عملية تغيير مركزي صعبة، لا أعتقد أنه كان فرقًا كبيرًا لأنني كنت أحب الدفاع عندما كنت ألعب جناحًا. يقولون إن لدي أرجل طويلة وهذه ميزة بالنسبة لي».

حظي بيساكا بموسم رائع، وللدلالة على ذلك يجب القول إنه كان أكثر المدافعين في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا نجاحًا في الالتحامات بـ129 التحامًا ناجحًا، وعلى مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، كان ثاني أكثر اللاعبين قطعًا للكرات من الخصوم.

هذه فقط نبذة بالأرقام عن الموسم الرائع للاعب، الذي رغم تلك القدرات الدفاعية الكبيرة، فبفضل سرعته وطول ساقيه يتفوق على الخصوم في موقف لاعب ضد لاعب في الحالات الهجومية.