دانيال جيمس: فخور بالانتقال لأكبر نادي في العالم

سعادة كبيرة لدى الجناح الويلزي عقب التوقيع لمانشستر يونايتد

أعرب دانيال جيمس جناح سوانزي سيتي، عن سعادته الشديدة بالتوقيع لمانشستر يونايتد بشكل رسمي.

يونايتد أعلن اليوم الأربعاء، عن توصله لاتفاق نهائي مع سوانزي على ضم جيمس لمدة خمس سنوات.

الصفقة وصلت قيمتها 15 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لما أجمعت عليه تقارير الصحف الإنجليزية.

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جيمس قال عقب التوقيع:"إنه واحداً من أجمل أيام حياتي، التحدي الذي بحثت عنه لفترة طويلة، الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم بلا أي شك".

وأضاف:"مانشستر يونايتد هو المكان الأنسب لي من اجل التطور كلاعب، إنها لحظة لا تصدق لي ولعائلتي".

وتابع:"من المحزن أن والدي لن يشاركني تلك اللحظة نظراً لوفاته، لكني أتطلع للعمل مع أولي سولشار ومقابلة الفريق في أقرب وقت ممكن".

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واستكمل الويلزي:"أشعر بفخر كبير بعد الانضمام لأكبر نادي في العالم، سيكون فصلاً هاماً في حياتي وأشكر كل من وثق في قدراتي".

يذكر أن صاحب الـ21 عاماً، نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 10 في 38 مباراة مع سوانزي الموسم الماضي.