اتهام صادم لباريس سان جيرمان .. ناصر الخليفي كان على علم بتعليقات كريستوف جالتييه المسيئة

اتهام صادم لباريس سان جيرمان بشأن قضية كريستوف جالتييه..

فجر صحفي فرنسي مفاجأة مدوية عندما كشف عن احتمالية معرفة إدارة باريس سان جيرمان بالفضيحة العنصرية المتورط فيها كريستوف جالتييه مدرب الفريق قبل التعاقد معه في الصيف الماضي.

وتورط جالتييه في فضيحة عنصرية تم الكشف عنها مؤخرًا أثناء فترة تدريبه لنادي نيس في الموسم الماضي، حيث تورط في سب لاعبين من أصحاب البشرة السوداء، ولاعبين مسلمين.

ورغم نفي جالتييه القاطع لتلك الأخبار، إلا أن الأزمة تستمر في التصاعد يومًا بعد آخر، بعدما كشف برنامج "After Foot RMC" الفرنسي عن تفاصيل جديدة.

الصحفي الفرنسي دانييل ريولو قال في تصريحات جديدة عن القصة: "لا أستطيع أن أقول ذلك بنسبة 100%، لكنني متأكد بنسبة تزيد عن 50% أنهم يعرفون هذه القصة في باريس سان جيرمان".

وأضاف: "استفسر باريس سان جيرمان عن هذه القصة الصيف الماضي، لا أصدق لويس كامبوس أنه لم يكن يعلم شيئًا عن الأمر، أعتقد أن ناصر الخليفي وكامبوس كان لديهما شكوك جدية حول قصة هذه القصص التي تم تداولها".

واختتم ريولو: "في نيس كانوا سعداء للتخلص منه، لقد قالوا إنه لا توجد مشكلة لرحيله صوب باريس سان جيرمان".