"نصف اللاعبين سود والنصف الآخر في المسجد يوم الجمعة"...فضيحة جالتييه العنصرية تقلب فرنسا

رسالة عنصرية من مدرب باريس سان جيرمان!

تستمر أزمة المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان بالتصاعد، بعد أحداث مباراة نيس، التي حسمها فريقه بالفوز (2/0) في الدوري الفرنسي.

جالتييه كان المدير الفني لنادي نيس في الموسم الماضي، قبل أن يرحل صوب باريس، مما أثار غضب مشجعي نادي الجنوب الفرنسي، الذين استقبلوا المدرب بصيحات الاستهجان خلال المباراة، بالإضافة لسبه عند التوجه للمدرجات من أجل تحيتهم، كما رفع الجمهور لافته مسيئة بحقه.

المدرب الفرنسي رد على ذلك الأمر بنفسه في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلًا: "هل رأيتم ما كتب على اللافته!، أمي تحارب مرض السرطان وهي بعمر 83، وما وصل إليه النادي الآن والمشاركة أوروبيًا فهو بفضل عملي السابق هنا".

وكشف برنامج "After Foot RMC" الفرنسي، أن وكيل أعمال كريستوف شارك شكاوي المدرب أثناء عمله في نيس مع جوليان فورنييه المدير الرياضي للنادي في رسالة بريد إلكتروني.

وجاء مضمون الرسالة: "إنه فريق حثالة حيث لا يوجد سوى السود ونصفهم في المسجد أيام الجمعة، لا يمكن أن يكون هناك الكثير من السود والمسلمين، فريقنا لا يتوافق معي ولا يتوافق مع ما يريده الناس".

وذكرت تقارير أن كريستوف قد طلب في ذلك الوقت أيضًا رحيل كلًا من هشام بوداوي وجان كلير توديبو وأمين غويري ويوسف عطال.