بعد اتهامه بالعنصرية .. مدرب باريس سان جيرمان تلقى تهديدات بالقتل!

تهاني سليم
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20230402 Christophe Galtier(C)Getty Images
C. Galtierباريس سان جيرماننيس vs باريس سان جيرماننيسالدوري الفرنسي - ليج 1

كريستوف جالتييه يبدأ خطوات الدفاع عن النفس

ينوي كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، اتخاذ إجراءات قانونية ضد التعليقات المهينة ضده وتهديده بالقتل.

وتلقى مدرب باريس سان جيرمان منذ ليلة الثلاثاء الماضي أكثر من 5 آلاف رسالة تهديد بعضها بالموت على خلفية ظهور تقارير عن تعليقات عنصرية منه حينما كان مدربًا لنيس.

ووفرت إدارة باريس سان جيرمان لمدربها وعائلته حماية في الوقت الذي نفوا فيه فتح تحقيق مع المدرب بشأن ما يُقال عنه.

وكانت تقارير قد انتشرت عن تعليقات عنصرية من المدرب وقت كان مدربًا لنيس تجاه لاعبيه المسلمين وأصحاب البشرة السمراء. مزيد من التفاصيل. اضغط هنا.

جالتييه كان محور الأحداث بداية الأسبوع بعدما هاجمته جماهير نيس ورفعت ضد والدته لافتة كبيرة، وهو ما أغضبه وانتقده في المؤتمر بعد فوز باريس بثنائية نظيفة.

الوضع الحالي في باريس سان جيرمان منقسم فالنادي يرغب في تبرئة نفسه من أي انتهاكات عنصرية وبأنه كان لسنوات مناهضًا للانتهاكات العنصرية. أما كريستوف فاتخذ قرارًا بالإبلاغ عن تلك الإساءات ضده التي بدأت منذ تدريب سان جيرمان.

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