إيكاردي يفتح طريق ريال مدريد لضم مبابي

إيكاردي مفتاح ريال مدريد إلى مبابي

كشفت تقارير صحفية أن إصابة الأرجنتيني ماورو إيكاردي قد تسهل عملية انتقال مبابي إلى ريال مدريد خلال صيف الانتقالات الحالي.

وكان قد تعرض إيكاردي للإصابة في مباراة فريقه ضد بريست، ومن المقرر غيابه 3 أسابيع حسب "ليكيب".

كيف ستسهل إصابة إيكاردي وتعقد بعض عمليات البيع إلى رحيل مبابي؟

في وقت سابق هذا الصيف، ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن إدارة باريس سان جيرمان، حددت سعر ماورو إيكاردي بـ 35 مليون يورو من أجل بيعه.

كما انتشرت بعض التقارير تؤكد سعي باريس سان جيرمان للتخلص من لاعبه الألماني، يوليان دراكسلر والإسباني بابلو سارابيا.

لكن مع إصابة إيكاردي وتعقد مفاوضات رحيل دراكسلر وسارابيا، سيضطر النادي الباريسي للتخلي عن مبابي من أجل تحقيق الموازنة المالية بحسب "اس".

موقف ريال مدريد مما سيحدث في باريس سان جيرمان؟

وصول كيليان مبابي إلى النادي الملكي هذا الصيف أولوية من قبل الرئيس فلورنتينو بيريز، فوفقًا لما نشرته "آس" فإن إدارة ريال مدريد ستقدم عرض للنادي الفرنسي، 30 أغسطس، أي قبل يوم واحد من انتهاء سوق الانتقالات.

سيلعب ريال مدريد على ما يحدث داخل النادي الفرنسي ومحاولته لموازنة حساباته المالية، سيضغط عليه حتى يجبره التخلي عن أحد نجومه قبل ساعات من انتهاء سوق الانتقالات.

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