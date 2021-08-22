رئيس بايرن ميونخ يتعجب من تقبيل ألابا شعار ريال مدريد

رئيس بايرن ميونج يعلق على بعض الامور أهمها تقبيل ألابا لشعار ريال مدريد

عبر رئيس بايرن ميونخ، هربرت هاينز عن شعوره بعدما شاهد اللاعب النمساوي، دافيد ألابا يقبل شعار ريال مدريد الإسباني أثناء تقديمه للجماهير.

وكان ألابا قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من نادي بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر بعد 13عامًا قضاهم لاعبًا للنادي البافاري.

ماذا قال رئيس بايرن ميونخ؟

أجرى هربرت هاينز حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية، تحدث فيه عن رحيل ألابا وموقف باريس سان جيرمان من اللعب المالي النظيف، كما تحدث عن تجديد عقود لاعبين من الفريق.

بخصوص ألابا وإيماءة تقبيل شعار النادي الملكي، قال هاينز: "الحقيقة هي أنها فاجأتني قليلاً"، ربما في إشارة إلى السنوات التي قضاها المدافع النمساوي في النادي البافاري.

وبالنسبة لسوق انتقالات باريس سان جيرمان.. بماذا علق هاينز؟

أردف هاينز: "يجب مراجعة اللعب المالي النظيف لفريق باريس سان جيرمان".

وأضاف: "ما زلت أتساءل كيف يتوافق باريس سان جيرمان مع اللعب المالي النظيف، لا أريد إيذاء أي شخص، لكن عليك أن تنظر في الأمر".

وماذا عن تجديد عقود ليون جوريتزكا وجوشوا كيميتش؟

أجاب هاينز عن ذلك وقال: "أتمنى أن يمثلا حقبة داخل هذا النادي".

يذكر أن حامل اللقب، بايرن ميونخ فشل في تحقيق أول انتصار له في الدوري الألماني وتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ (1-1) تحت قيادة مدربه الجديد جوليان ناجلسمان، الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن منذ بداية فترة الإعداد.

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