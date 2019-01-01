إيفرتون يفتح تحقيقاً حول الهتافات في مباراة تشيلسي الأخيرة

هتافات ضد المثلية الجنسية تدينها إدارة إيفرتون

فتحت إدارة إيفرتون الإنجليزي، تحقيقاً حول الهتافات التي صدرت في مباراة الفريق الأخيرة أمام تشيلسي في البريميرليج.

وحقق التوفيز فوزاً هاماً على تشيلسي يوم السبت الماضي، بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة بعض الهتافات المعادية للمثلية الجنسية، وهذا ما رفضته إدارة إيفرتون وتعهدت بالتحقيق حول هذا الأمر.

وناشدت إدارة النادي الجماهير بأن من يمتلك منهم أي أدلة تساعد في التحقيق يرسلها للإدارة، كما شددت على رفضها للرهاب الجنسي في أي مكان.

الجولة الـ 16 من عمر المسابقة، شهدت أيضاً أحداثاً مؤسفة في ديربي مانشستر عندما هتفت بعض جماهير مانشستر سيتي بهتافات عنصرية تجاه بعض لاعبي مانشستر يونايتد.

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وتم إلقاء القبض على الشخص الذي أصدر تلك الهتافات العنصرية، في الديربي وجاري التحقيق معه.