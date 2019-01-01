فريد ينتقد تصرفات جمهور مانشستر سيتي

وقائع مشينة تعرض لها اللاعب البرازيلي بالديربي

انتقد البرازيلي فريد، لاعب مانشستر يونايتد، تصرفات جماهير مانشستر سيتي في لقاء الديربي مساء السبت بعد تعرضه للعنصرية والمقذوفات.

وألقى أحد المشجعين قداحة على رأس اللاعب البرازيلي في اللقاء الذي انتصر فيه يونايتد السبت، بينما أثار التصرف العنصري من قبل مشجع آخر تجاه متوسط الميدان الغضب في إنجلترا.

وعلق فريد مع "ESPN" قائلاً: "أمر معيب أن يحدث ما حدث في 2019، لم أر شيئاً في أرضية الملعب، رأيت الواقعة العنصرية بعد ذلك في الفيديو".

وأكمل: "زملائي عرضوا لي اللقطة، لقط ألقى القداحة علي وضربني، ولكن لست مهتماً وأتطلع للمستقبل، للأسف ذلك يحدث في ملاعب أخرى أيضاً".

وواصل لاعب شاختار السابق: "الأمر حدث في أوكرانيا مع بعض الأصدقاء كذلك، أمر حزين حقاً، ولكن يجب أن ننسى، الجميع يتساوى بغض النظر عن الشعر أو اللون أو الجنس".

وختم: "نأتي من نفس المكان وننتهي في نفس المكان، أشكر الرب على الأصدقاء مثل لينجارد للمساندة، لا أريد التفكير في الموضوع أكثر من ذلك".

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وفتح مانشستر سيتي تحقيقاً بالتعاون مع الشرطة من أجل التعرف على المشجع وراء الواقعة، وقامت الجماهير بالرد على حسابات النادي بهويته، مطالبة الشرطة بسرعة القبض عليه.